Чи загрожують Україні землетруси, як у Туреччині? Відповідають сейсмологи

6 лютого у Туреччині стався землетрус, який забрав життя щонайменше 11 тисяч людей. Природне лихо сколихнуло кілька інших країн: Сирію, Ірак, Ліван.

Поштовхи відчувалися навіть на півдні України, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, повідомили сейсмологи Головного центру спеціального контролю.

Директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера і фахівці Головного центру контролю розповіли "УП. Життя", чи загрожують землетруси "турецького масштабу" Україні і наскільки потужними вони потенційно можуть бути.

Чи може землетрус статись в Україні?

У ДСНС запевняють, що ризики виникнення землетрусів в Україні – незначні. Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, пише "Укрінформ".

"Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожує такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити", – сказав він.

Землетруси в Україні потенційно можуть бути, однак менш інтенсивні, ніж у Туреччині, що розташована на стику трьох тектонічних плит. Однак Україна належить до Середземноморсько-Трансазійського сейсмоактивного поясу, як і Туреччина.

"Якщо територія України належить до сейсмоактивного поясу, то можна очікувати, що на її території також будуть небезпечні сейсмічні явища – землетруси", – каже директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера.

"Найбільша небезпека є на території південно-західних областей України через те, що вони найближче розташовані до так званої сейсмоактивної зони Вранча. Вона є частиною сейсмоактивного поясу нашої планети, який тягнеться через Середземне море, Грецію, Крим, Кавказ і далі на Гіндукуш. Це такий потужний пояс, де весь час відбуваються землетруси", – розповідає Олександр Кендзера.

Рівень небезпеки від землетрусів на території України показаний на картах загальносейсмічного районування, які є частиною державних норм будівництва.

"На карті позначено, яка територія України може зазнати впливу землетрусів, як із зони Вранча, так і з інших сейсмоактивних зон", – пояснює сейсмолог.

Від чого залежить небезпека землетрусу?

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Сейсмічна небезпека завжди існує, але багато чого залежить від того, наскільки якісно побудовані споруди. Олександр Кендзера каже, що споруди мають будувати відповідно до рівня ймовірної загрози, щоб ті вистояли при землетрусах.

Роботи, за допомогою яких визначається небезпека, називаються загальним сейсмічним районуванням, детальним сейсмічним районуванням та мікрорайонуванням.

За допомогою цих робіт фахівці можуть визначити, якими будуть коливання у тому місці, де проєктується об‘єкт – будинок, АЕС тощо.

"На жаль, у Туреччині не було до кінця враховано справжній рівень сейсмічної небезпеки для будинків і споруд, які були в районі виникнення землетрусу. Виявилося, що сейсмічні впливи сильніші ніж ті, на які розраховані будинки.

Якщо будинок сейсмостійкий, то переживати, що землетрус буде руйнівним, як в Туреччині – немає необхідності", – пояснює сейсмолог.

Рівні сейсмостійкості визначають будівельники, які мають спеціальні методи розрахунку сейсмічних коливань у складнопобудованих середовищах.

Так можна розрахувати, яке напруження буде в тому чи іншому місці будинку і за потреби зміцнити конструкції.

"У нас багато будинків є сейсмостійкими – і в Одесі, і на Прикарпатті, і в Києві", – додає вчений.

Наскільки сильними бувають землетруси в Україні?

У Центрі спецконтролю розповіли "УП. Життя", наскільки потужними можуть бути землетруси в Україні і з чим це пов’язано.

"Сейсмічна небезпека території України зумовлена джерелами землетрусів, розташованими у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях та Автономної Республіки Крим", – розповідають сейсмологи Головного центру спеціального контролю.

Також поряд з Україною розташована потужна сейсмоактивна зона – румунські гори Вранча. Землетруси цієї території відчуваються в окремих населених пунктах України.

"Відповідно до карт загального сейсмічного районування ЗСР-2004, на території України можлива реєстрація максимально можливих струсів інтенсивністю до 9 балів за шкалою MSK-64", – кажуть у ГЦСК.

За словами сейсмолога, в Україні можуть бути землетруси інтенсивністю максимум 9 балів за 12-бальною шкалою MSK-64 (не плутати з 9-бальною шкалою Ріхтера, за якою вимірюють магнітуду).

Найсильніші землетруси можуть бути на південному заході Одеської області через близькість до зони Вранча, додає Олександр Кендзера.

Загалом сейсмонебезпечні райони, де можуть бути землетруси інтенсивністю від 6 до 9 балів, становлять близько 20% території України. На цих територіях проживає понад 10 млн людей, кажуть у ГЦСК.

Райони з прогнозованою інтенсивністю 7-9 балів становлять близько 12% території країни – у них розташовано майже 80 населених пунктів і проживає 7 млн людей.

Загалом до 40% території України може бути охоплено безпосереднім впливом небезпечних сейсмічних подій, кажуть сейсмологи.

Також у Центрі спецконтролю нагадали статистику по землетрусах за минулий рік.

У 2022-му на території України зареєстрували низку потужних землетрусів:

21 січня з району Кривого Рогу Дніпропетровської області, (магнітуда 3,3 за шкалою Ріхтера, інтенсивність у джерелі 3 бали за шкалою MSK-64).

21 лютого землетрус з району Червонограду Львівської області (магнітуда 2,8 за шкалою Ріхтера, інтенсивність у джерелі – 3 бали за шкалою MSK-64);

34 сейсмічних явища з території України, з інтенсивністю в джерелі до 3 балів, які не відчувалися людьми.

Сейсмологи визначили 3 джерела землетрусів з району гір Вранча, які відчувались в окремих населених пунктах України.

Загалом у період з 2018 до 2022 року ГЦСК зареєстрували 15 сейсмічних явищ на території України, які відчувались серед населення. Більшість із них відноситься до сейсмоактивної зони Вранча (Румунія).

Нагадаємо, після землетрусу в Туреччині та Сирії на двох українських АЕС відчувались незначні поштовхи. В "Енергоатомі" розповіли, чи готові атомні електростанції до можливих землетрусів.