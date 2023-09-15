Зубопротезування для військових і ПЕТ-КТ для онкохворих: у проєкті бюджету-2024 збільшать видатки на медицину

У проєкті державного бюджету на 2024 рік видатки на медицину планують збільшити на 24,4 млрд грн, ніж у 2023-му.

На охорону здоров'я передбачено 201,9 млрд грн, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

На які напрямки збільшили фінансування

На фінансування Програми медичних гарантій виділили 159 млрд грн, що на 16 млрд грн більше, ніж минулоріч.

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"Це дасть можливість пріоритизувати тарифи для хірургічних і опікових пакетів, а також пакети психологічної підтримки та психіатричної допомоги", – кажуть у МОЗ.

На 90 млн грн буде розширено програму реімбурсації (процес, за допомогою якого система охорони здоров’я впливає на доступність ліків і медичних послуг для населення) для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування розладів психіки та поведінки.

Видатки на неонатальний скринінг (комплексне обстеження новонароджених) збільшаться на 83,6 млн грн.

У громадській організації "Пацієнти України" у коментарі "УП Життя" зазначили, що в цілому, медичний бюджет-2024 орієнтований передусім на потреби постраждалих внаслідок війни українців, що є, без сумніву, правильним.

"Факт збільшення фінансування це – добре, але недостатньо, щоб забезпечити здатність системи охорони здоров’я ефективно реагувати на виклики війни. Для цього варто закласти на Програму медичних гарантій щонайменше 200 млрд грн. Це пояснюється сильним навантаженням на систему охорони здоров’я, пов’язаним із війною, збільшенням кількості поранених, які потребують оперативних втручань, ростом кількості інсультів та інфарктів на 50%, збільшенням потреби у психологічній, психіатричній допомозі, а також реабілітації постраждалих внаслідок війни", – кажуть у ГО.

Які напрямки фінансуватимуться державою вперше

У 2024 році в Програмі медичних гарантій вперше з’явиться пакет допоміжних репродуктивних технологій (кріоконсервація біоматеріалу), на який закладено понад 1,5 млрд грн.

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Також 749 млн грн передбачено на запуск пілотного проєкту щодо пільгового зубопротезування для військових.

У МОЗ зазначають, що з 2024 року фінансування трансплантації переходить з експериментального проєкту в Програму медичних гарантій.

Як повідомила "УП.Життя" співзасновниця громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк, вперше у 2024 році у ПМГ буде входити ПЕТ-КТ – сучасний метод діагностики онкозахворювань, що використовується для ранньої діагностики ракових захворювань, оцінки поширеності пухлинного процесу та ефективності хіміо- і променевої терапії. Раніше ця дороговартісна процедура не входила до переліку безкоштовних послуг і пацієнти робили її за власний кошт.

У бюджеті на 2024 рік на ПЕТ-КТ передбачено 1,6 млрд грн.

Які ще видатки на медицину передбачає бюджет-2024

На централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів буде виділено 9,4 млрд грн.

У ГО "Пацієнти України" вважать, що на централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів треба закладати більшу суму: щонайменше 12 млрд, 2 млрд з яких мали б піти на закупівлю інноваційних дороговартісних препаратів за договорами керованого доступу, які пацієнти не можуть собі дозволити придбати. То ж наявний бюджет не дозволить розширити перелік ліків та покрити усі необхідні потреби.

На думку Вікторії Романюк, бюджет на централізовану закупівлю ліків варто збільшити, і додати щонайменше 2 млрд грн на інноваційні ліки.



У ГО "Пацієнти України" зазначають, що в Україні затверджено майже 300 рідкісних захворювань, всього 5% з них фінансується державою.

"Такі люди потребують зазвичай дороговартісного, безперервного пожиттєвого лікування. І це лікування часто недоступне в аптеках. Тож держава мала б піклуватися про таких людей, розширивши номенклатуру закупівель препаратами для орфанних пацієнтів", – говорять у ГО.



Майже 2,8 млрд передбачено на закупівлю новітнього медичного обладнання.

300 млн грн планується виділити на модернізацію медичних закладів, які увійшли до спроможної мережі.

Ще 550 млн грн передбачено на систему реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я.

На реформу обласних бюро судово-медичної експертизи планують виділити 1,4 млрд грн

Окрім того, за даними "ПУ", у проєкті бюджету критично зменшено видатки на Національну службу здоров’я, яка була і до того недофінансована.

"Якщо ми хочемо мати сильну державну інституцію, яка здатна ефективно управляти мережею лікарень – її потрібно підтримувати, а не знищувати",– вважають в організації.