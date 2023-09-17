Лані, коні, тури: в Іспанії знайшли сотню наскельних малюнків часів палеоліту. ФОТО

В Іспанії археологи знайшли понад 100 стародавніх наскельних малюнків віком щонайменше 24 тисячі років.

Археологи відкрили велику пам'ятку печерного мистецтва епохи палеоліту в печері Кова-Донес у Мілларесі, поблизу Валенсії, повідомляє Arkeonews.

Дослідники побачили щонайменше 19 підтверджених зображень тварин, зокрема ланей, коней, тура (вимерлого дикого бика) та оленів.

Реклама:

Решта малюнків складаються зі знаків (прямокутників, меандрів), ліній та погано збережених неідентифікованих зображень.

Вчені припускають, що ця знахідка – найважливіша з усіх на східному узбережжі Іберійського моря в Європі.

Фото: Antiquity

Неолітичне мистецтво виявили дослідники з університетів Сарагоси й Аліканте (Іспанія) та археологічного факультету Саутгемптонського університету (Великобританія).

Відкриття зробили ще у червні 2021 року, але результати дослідження опублікували в журналі Antiquity лише зараз.

"Коли ми побачили першого намальованого тура, ми одразу зрозуміли, що це важливо. Хоча Іспанія є країною з найбільшою кількістю пам'яток печерного мистецтва палеоліту, більшість з них зосереджені на півночі Іспанії.

Реклама:

Східна Іберія – це територія, де до цього часу було задокументовано лише кілька таких пам'яток", – каже учасник дослідження, викладач стародавньої історії в Університеті Сарагоси Айтор Руїс-Редондо.

Дослідницька група задокументувала понад сотню малюнків у Кова-Донес. Однак справжній шок від усвідомлення їхньої важливості настав у ході дослідження.

"Як тільки ми розпочали належне систематичне дослідження, ми зрозуміли, що маємо справу з великою пам'яткою печерного мистецтва, подібною до тих, які можна знайти деінде в Кантабрійській Іспанії, на півдні Франції чи в Андалузії", – кажуть науковці.

Археологи знайшл понад 100 стародавніх наскельних малюнків віком щонайменше 24 тисячі років

Малюнки містять велику кількість різних мотивів та технік. Незвично, що більшість із них були зроблені з використанням глини.

Завдяки вологості в печері вони добре збереглися.

"Тварин і знаки зображували, просто проводячи пальцями і долонями у глині по стінах. Вологе середовище печери зробило все інше.

"Картини" висихали досить повільно, не давали частинам глини швидко обсипатися, а інші частини покривалися шарами кальциту, які зберегли їх до наших днів", – коментує дослідник Айтор Руїс-Редондо.