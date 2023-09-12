Про життя, пологи і смерть: у Туреччині знайшли наскельні малюнки віком 8 тисяч років. ФОТО

У Туреччині розшифрували наскельні малюнки віком близько 8 тисяч років, які виявили у печері Інкая.

Основною темою малюнків є життя та смерть. Також на скелях є детальні зображення вагітності та пологів, повідомляє Arkeonews.

Під час цих же досліджень вчені виявили ще одну печеру, розташовану за 5 кілометрів від печери Інкая.

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Відкриття обох печер – одне з найважливіших в Анатолії за останні роки. Наскельні малюнки проливають світло на життя людей в епоху неоліту.

Наприклад, знахідка вказує на те, що люди доісторичного часу багато знали про пологи та вагітність.

Фото: Dr. Derya Yalçıklı/Arkeonews

Малюнки, знайдені в обох печерах, датуються періодом пізнього неоліту. Їх виявили у 2015 році, однак вчені описали досліджену знахідку в журналі Praehistorische Zeitschrift лише зараз. Дослідження очолив науковець Дерія Ялчиклі з Університету Чанаккале.

Коли команда проаналізувала печери Балталін та Інкая, виявилося, що вони мали різні функцій.

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На малюнках в одній з печер зображувались мисливці, а в іншій – релігійні фігури.

"Соціальні та релігійні системи в Західній Анатолії в період неоліту і енеоліту є важливим питанням анатолійської археології, і вивчення настінних малюнків в печерах Балталін та Інкая може дати деякі важливі відповіді", – каже археолог Дерія Ялчиклі у коментарі Arkeonews.

"Мисливці за скарбами" частково пошкодили печеру Інкая, бо використовували динаміт. Та незважаючи на ці пошкодження, печера дала дослідникам важливу інформацію про епоху неоліту.

Життя і смерть – теми наскельного живопису в печері Інкая

Печера Інкая розташована за 2,5 км від району Деліче. На кожній зі стін є малюнки. В основній частині композиції з лівого боку від входу також зображено чотирьох людей, які танцюють.

Праворуч від них зображена людина в хутрі та з простягнутою вперед рукою. Це шаман, який допомагає людським духам перейти у світ мертвих.

Ліворуч від нього – плід, що росте в утробі матері. А на іншій стіні – людина зі змією за спиною. Фахівці інтерпретують це зображення як "момент смерті", адже змія уособлює смерть.

Також на малюнку є мертва людина без голови, яку віддають на поталу стерв'ятникам.

Частини малюнків, що представляють життя, зображають формування плоду в утробі жінки, його розвиток і народження, а також радість від появи нового життя у спільноті. Дослідники відзначають роль шамана в цьому процесі.

"Життя і смерть – теми наскельного живопису в печері Інкая", – кажуть вчені.

На їхню думку, наскельні малюнки з печери Інкая періоду неоліту допоможуть заповнити прогалину в історії анатолійського живопису та скульптури.

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