Мандрівний голуб і моа: вчені кажуть, що з 1500 року у світі зникло 73 роди тварин

Дослідники виявили, що з 1500 року на Землі зникли щонайменше 73 групи видів ссавців, птахів, рептилій і земноводних.

Серед втрачених видів, зокрема, епіорнісові птахи Мадагаскару, моаподібні з Нової Зеландії і гавайські медоїди мохо.

Відповідне, дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє The Guardian.

Вчені вважають, що в історії Землі триває шосте масове вимирання, яке нині прискорюється.

"Поточні темпи вимирання родів у 35 разів перевищують очікувані фонові темпи вимирання, що переважали протягом останнього мільйона років за відсутності антропогенного впливу", – йдеться у дослідженні.

Голуб мандрівний. Orthogenetic Evolution in the Pigeons, 1900/ Wikipedia K. Hayashi,

Дослідники з Національного автономного університету Мексики та Стенфордського університету проаналізували темпи вимирання близькоспоріднених видів тварин за останні 500 років.

У новому дослідженні вони зосеридились на "родах" – це категорія в біологічній систематиці, що поєднує соматично споріднені види. Автори очікували, що роди будуть вимирати повільніше, ніж окремі види.

Аналіз показав, що два ряди, 10 родин і 73 роди чотириногих (тобто ссавців, птахів, рептилій і земноводних) зникли з 1500 року.

Вчені кажуть, що це "значна втрата гілок дерева життя". На їхню думку, що за відсутності людини цим родам знадобилося б 18 тисяч років, щоб зникнути.

Найбільше зареєстрованих вимирань відбулося у птахів. На другому місці – ссавці, далі амфібії та рептилії. Також виявилось, що зниклі роди є в усіх класах хребетних тварин.

Зокрема, на Землі зникли два гігантських птахи: епіорнісові (Aepyornithiformes) з Мадагаскару та моаподібні (Dinornithiformes) з Нової Зеландії.

Деякі роди вимерли давно, як-от морська корова у 1768 році. Однак багато тварин зникли нещодавно, навіть коли вчені вже звернули на них увагу (мандрівний голуб у 1914 році, тасманійський тигр у 1936 році).

Фото останнього тилацина (тасманійського тигра) у світі, 1933 рік. NFSA Films

За прогнозами вчених, втрати тварин тільки прискоряться у найближчі роки через руйнування природних середовищ існування, кліматичну кризу і нелегальну торгівлю дикими тваринами.

Однак вимирання видів шкодить як екосистемі, так і самій людині.

"Втрата широко розповсюдженого виду може вплинути на функціонування цілої екосистеми. Антропогенне вимирання мандрівного голуба звузило раціон харчування людей на північному сході Північної Америки і змінило структуру екосистем на великих територіях.

Через інші вимирання і скорочення чисельності популяцій, регіон, ймовірно, став сприятливим для спалахів багатьох зоонозних інфекційних захворювань, хвороба Лайма", – кажуть дослідники.

На їхню думку, необхідно докласти соціальних, політичних та економічних зусиль "безпрецедентного масштабу", щоб запобігти вимиранню тварин.

"Каліцтво дерева життя є серйозною загрозою для стабільності цивілізації", – додають вчені.