Фото: wellsie82/GettyImages
Тест

Самотні носороги й папуга, що не літає. Що ви знаєте про тварин, які можуть зникнути? ТЕСТ

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7 вересня 2023

За даними Міжнародного союзу охорони природи, понад 42 тисячам видам тварин загрожує зникнення. 

Серед них ссавці, птахи, плазуни, земноводні, комахи та інші представники розкішного тваринного світу.

Також тисячі видів мають інші "вразливі" статуси. 

В Україні червонокнижні тварини потерпають від пожеж, російської окупації, затоплення внаслідок теракту на Каховській ГЕС та обстрілів.

Рідкісні тварини можуть вразити вас не лише красою, а й унікальними "здібностями" чи винятковою роллю для природи!

Частина з них перебуває за крок до вимирання, але інших можна врятувати спільними зусиллями людей.

Що ви знаєте про тварин, які потребують особливого захисту? 

Перевірте себе у новому тесті, який "УП. Життя" склала спільно з герпетологом Української природоохоронної групи Олексієм Марущаком!

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Який з видів папуг, що перебуває під загрозою вимирання, не вміє літати?

Фото: Robin Bush/GettyImages
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Який вид земноводних, що майже зник у дикій природі, вдалося врятувати?

Фото: briangratwicke/flickr
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Який вид носорогів – найрідкісніший у світі?

Фото: WWF
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Який вимираючий вид тварин успішно був “вселений” до Чорнобильської зони відчуження?

Фото: rhabdias/GettyImages
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Чим була знаменита представниця вимираючого виду горил на ім’я Коко?

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Який найекзотичніший підвид леопарда перебуває під загрозою вимирання?

Фото: Billy Currie Photography/GettyImages
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Який вид рідкісних тварин з Червоної книги України спеціально розводять та повертають в дику природу?

Фото: ioanna_alexa
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Які з цих видів мавп перебувають під загрозою зникнення?

Фото: WWF
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Який вразливий вид слонів сильно постраждав через полювання на його “цілющі” бивні?

Фото: WWF
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Які 2 групи ссавців, що проживають на території України, повністю занесені до Червоної книги України?

Фото: Mint Images/GettyImages
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Які з цих видів винесли з Червоної книги України?

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Чим унікальний рідкісний вид богомолів з українського півдня, який міг постраждати від пожеж на Джарилгачі?

Фото: Esin Deniz/GettyImages
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Яку із вразливих тварин вважають символом глобальних змін клімату?

Фото: Paul Souders/GettyImages
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