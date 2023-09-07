Самотні носороги й папуга, що не літає. Що ви знаєте про тварин, які можуть зникнути? ТЕСТ

За даними Міжнародного союзу охорони природи, понад 42 тисячам видам тварин загрожує зникнення.

Серед них ссавці, птахи, плазуни, земноводні, комахи та інші представники розкішного тваринного світу.

Також тисячі видів мають інші "вразливі" статуси.

В Україні червонокнижні тварини потерпають від пожеж, російської окупації, затоплення внаслідок теракту на Каховській ГЕС та обстрілів.

Рідкісні тварини можуть вразити вас не лише красою, а й унікальними "здібностями" чи винятковою роллю для природи!

Частина з них перебуває за крок до вимирання, але інших можна врятувати спільними зусиллями людей.

Що ви знаєте про тварин, які потребують особливого захисту?

Перевірте себе у новому тесті, який "УП. Життя" склала спільно з герпетологом Української природоохоронної групи Олексієм Марущаком!