18% на користь чоловіків: Зеленська розповіла про розрив в оплаті праці на Генасамблеї ООН

Попри війну Україна продовжує працювати над подолання гендерної нерівності, зокрема в оплаті праці. Станом на 2021 рік різниця становила 18% на користь чоловіків.

Про це повідомила Олена Зеленська під час виступу на 78-й сесії Генасамблеї ООН.

"Зазвичай, розвиток гине на війні першим. Залишається виживання. Але не в нашому випадку. Україна ухвалила принципове рішення – розвиватися та вдосконалюватися попри війну. Минулої п’ятниці український уряд затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року", – розповіла вона.

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Як зазначила Зеленська, в Україні жінок із вищою освітою більше аніж чоловіків – 47% і 36% відповідно. Однак нерівність в зарплатнях залишається.

Олена Зеленська під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Офіс президента

У 2015 році вона становила 26% на користь чоловіків. Натомість у 2021 році розрив вдалося скоротити до 18%.

За словами першої леді, цьому посприяло прийняття "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей.

Для порівняння, середній гендерних розрив в оплаті праці в ЄС складає 13%.

Дати справедливість українським жінкам – це моральний обов’язок держави, наголосила Зеленська. Адже з початком війни вони взяли на себе навантаження у всіх сферах життя.

"Це не лише вимушені переселенки, які вивозять дітей, стареньких родичів у безпечні місця. Це лікарі, бо більшість із них – жінки. Вчителі, які продовжують навчати дітей, – переважно жінки. У нас дуже потужний волонтерський рух, більшість його активісток – також жінки. Служба у війську, хоч для жінок вона добровільна, але там дедалі більше жінок – 60 тисяч", – наголосила вона.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що для досягнення гендерної рівності у всьому світі знадобиться ще 300 років.