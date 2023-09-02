Начепив на себе 4 мікрогаджети: у Вінниці підловили чоловіка у нечесній спробі скласти теорію з водіння

У Вінниці кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС за допомогою використання мікропристроїв.
Про це повідомляють Сервісні центри МВС у Вінницькій області.
Там розповідають, що під час процесу здачі іспиту адміністратор помітив, що кандидат підозріло рухав руками, коли відповідав на питання за комп’ютером.
Коли підійшов ближче, то помітив, що хлопець намагався використати мікропристрої для успішної здачі іспиту.
|Фото: Сервісні центри МВС у Вінницькій області
Зокрема до тіла була прикріплена мікрокамера, мікрофон та павербанк. А у вусі знаходився мікронавушник.
"Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту", – пишуть у МВС.
Водночас у МВС нагадали, що єдиним законним способом отримати посвідчення водія вперше – індивідуальна процедура отримання послуги в сервісному центрі МВС.
Раніше ми розповідали про те, як можна в Україні отримати посвідчення водія без хабарів.
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