Начепив на себе 4 мікрогаджети: у Вінниці підловили чоловіка у нечесній спробі скласти теорію з водіння

У Вінниці кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС за допомогою використання мікропристроїв.

Про це повідомляють Сервісні центри МВС у Вінницькій області.

Там розповідають, що під час процесу здачі іспиту адміністратор помітив, що кандидат підозріло рухав руками, коли відповідав на питання за комп’ютером.

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Коли підійшов ближче, то помітив, що хлопець намагався використати мікропристрої для успішної здачі іспиту.

Фото: Сервісні центри МВС у Вінницькій області

Зокрема до тіла була прикріплена мікрокамера, мікрофон та павербанк. А у вусі знаходився мікронавушник.

"Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту", – пишуть у МВС.

Водночас у МВС нагадали, що єдиним законним способом отримати посвідчення водія вперше – індивідуальна процедура отримання послуги в сервісному центрі МВС.

Раніше ми розповідали про те, як можна в Україні отримати посвідчення водія без хабарів.