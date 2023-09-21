Люди з інвалідністю просять дозволити обирати доглядальника з правом на відстрочку: думка юриста

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

На сайті президента України з’явилася електронна петиція про захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану. 

У зверненні автор просить надати людям з інвалідністю можливість обирати, хто з їхніх родичів матиме право на відстрочку.

У червні Верховна Рада скоротила перелік людей, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, це стосується осіб, які мають родичів з інвалідністю. 

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Відтак, не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Президента просять ініціювати доопрацювання внесених змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в абзаці 11 статті 23. 

"Просимо надати можливість людині з інвалідністю обирати, хто один з її військовозобов'язаних родичів матиме право на відстрочку, щоб найкраще реалізувати права та інтереси людей з інвалідністю, як представників найбільш уразливої верстви населення, особливо під час війни", – йдеться в документі. 

Автор петиції стверджує, що відповідна правка "породжує купу протиріч в законах". 

Станом на 15:00 21 вересня петицію підписали 16 994 людини. 

Фото: NatashaFedorova/Depositphotos

На думку адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака, у законодавстві існує неоднозначність щодо підстав для мобілізації. 

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"Відповідно до положень Сімейного кодексу, подружжя має утримувати одне одного, батьки – повнолітніх дітей, повнолітні діти – батьків. При цьому, особи які утримують, повинні мати таку можливість, а особи яких утримують – повинні цього потребувати. 

Відповідно, коло потенційних утримувачів дуже широке", – розповів адвокат у коментарі "УП. Життя". 

Водночас потенційні утримувачі осіб з інвалідністю можуть жити в іншому місті чи країні, або ж не мати фінансової можливості для цього й у такий спосіб позбавляти можливості на утримання тих, хто це може робити.  

Адвокат додає, що не слід виключати й людський фактор – не всі діти мають хороші стосунки зі своїми батьками.  

Однак подібні випадки Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не регулює.  

"Саме тому дуже часто і виникають проблеми в отриманні відстрочки у чоловіків. Хоч вони дійсно і здійснюють догляд за своїми батьками, але через існування умовної сестри, яка живе десь за кордоном, або посварилась з батьками, такі чоловіки отримати відстрочку не можуть", – додав Новак. 

Нагадаємо, за півтора року кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 300 тисяч.

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