За півтора року кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 300 тисяч – Мінсоцполітики

За півтора року повномасштабного вторгнення кількість українців з інвалідністю зросла на 300 тисяч.
Раніше в Україні проживало 2,7 млн людей з інвалідністю, а тепер цей показник сягнув 3 мільйонів.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на відкритті "Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю", повідомляє "Укрінформ".
Міністерка каже, що Україна потребує більше фахівців з реабілітації, різних центрів і відділень, які б допомагали людям з травмами відновлювати функціональність.
Водночас, за словами Жолнович, коштів на ремонти реабілітаційних центрів майже не залишається через потреби оборони, тому важлива підтримка міжнародних партнерів.
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Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати допоміжні засоби реабілітації без встановлення групи інвалідності.
Також Оксана Жолнович розповідала, як безоплатно отримати протез в Україні.
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