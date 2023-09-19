За півтора року кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 300 тисяч – Мінсоцполітики

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 вересня 2023

За півтора року повномасштабного вторгнення кількість українців з інвалідністю зросла на 300 тисяч.

Раніше в Україні проживало 2,7 млн людей з інвалідністю, а тепер цей показник сягнув 3 мільйонів.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на відкритті "Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю", повідомляє "Укрінформ".

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Міністерка каже, що Україна потребує більше фахівців з реабілітації, різних центрів і відділень, які б допомагали людям з травмами відновлювати функціональність.

Водночас, за словами Жолнович, коштів на ремонти реабілітаційних центрів майже не залишається через потреби оборони, тому важлива підтримка міжнародних партнерів.

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 Фото: sinenkiy/Depositphotos

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати допоміжні засоби реабілітації без встановлення групи інвалідності.

Також Оксана Жолнович розповідала, як безоплатно отримати протез в Україні.

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