Місія NASA везе не Землю зразки "небезпечного" астероїда. ФОТО

Космічна капсула Osiris-Rex від NASA везе на Землю зразки астероїда Бенну і має приземлитись в американській пустелі 24 вересня.

Капсула NASA "Осіріс-Рекс" увірветься в атмосферу Землі зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість кулі, але її сповільнять за допомогою парашутів, повідомляє ВВС та The Guardian.

Капсула приземлиться в пустелі Юта, і близько 250 г уламків з астероїда Бенну опиняться у науковців.

Реклама:

Детальний аналіз допоможе краще вивчити цей астероїд і захистити від нього Землю.

Перший знімок апарату OSIRIS-REx, який везе зразки з астероїда Бенну/ESA

21 вересня з'явився перший знімок космічного апарату OSIRIS-REx, який летить у космосі і везе зразки з астероїда Бенну.

Наземний телескоп, розташований на Канарських островах, зафіксував наближення космічного апарату NASA до Землі, а світлину з відстані 4,6 мільйона кілометрів від Землі опублікувала Європейська космічна агенція (ESA).

Науковці будуть досліджувати шматки космічної породи віком 4,6 млрд років. Вони сподіваються більше дізнатись не лише про формування планет, а й про те, як зародилося саме життя.

"Це одні з найстаріших матеріалів, що утворилися в нашій Сонячній системі. Зразки з таких астероїдів розповідають нам, з яких елементів складалася планета, подібна до Землі", – каже Ешлі Кінг з Музею історії природи (NHM) в Лондоні.

Реклама:

101955 Bennu/NASA Solar System Exploration

Бенну – це відкритий у 1999 році навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона й кожні 6 років наближається до Землі.

Він має діаметр близько 510 метрів і є вищим за Ейфелеву вежу у Парижі чи хмарочос Емпайр-Стейт у Нью-Йорку.

Астероїд Бенну класифікується як "потенційно небезпечний" для Землі.

У NASA припускають, що після середини 2100-х років і до 2300 року він з імовірністю 1 до 1,750 може врізатися в Землю.

Це не великий ризик, проте вчені все одно намагаються передбачити орбітальний шлях Бенну.

Космічний апарат OSIRIS-REx відправили по зразки Бенну ще у 2016 році. Зонд мав розбити й взяти частинки астероїда для подальшого вивчення.

Одна з цілей місії – зрозуміти, як захистити Землю від потенційних астероїдних ударів.

За словами Ешлі Кінг, в цьому допоможе аналіз фізичних властивостей зразків, зокрема щільності та пористості.