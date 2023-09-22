Місія NASA везе не Землю зразки "небезпечного" астероїда. ФОТО

Космічна капсула Osiris-Rex від NASA везе на Землю зразки астероїда Бенну і має приземлитись в американській пустелі 24 вересня.
Капсула NASA "Осіріс-Рекс" увірветься в атмосферу Землі зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість кулі, але її сповільнять за допомогою парашутів, повідомляє ВВС та The Guardian.
Капсула приземлиться в пустелі Юта, і близько 250 г уламків з астероїда Бенну опиняться у науковців.
Детальний аналіз допоможе краще вивчити цей астероїд і захистити від нього Землю.
|Перший знімок апарату OSIRIS-REx, який везе зразки з астероїда Бенну/ESA
21 вересня з'явився перший знімок космічного апарату OSIRIS-REx, який летить у космосі і везе зразки з астероїда Бенну.
Наземний телескоп, розташований на Канарських островах, зафіксував наближення космічного апарату NASA до Землі, а світлину з відстані 4,6 мільйона кілометрів від Землі опублікувала Європейська космічна агенція (ESA).
Науковці будуть досліджувати шматки космічної породи віком 4,6 млрд років. Вони сподіваються більше дізнатись не лише про формування планет, а й про те, як зародилося саме життя.
"Це одні з найстаріших матеріалів, що утворилися в нашій Сонячній системі. Зразки з таких астероїдів розповідають нам, з яких елементів складалася планета, подібна до Землі", – каже Ешлі Кінг з Музею історії природи (NHM) в Лондоні.
|101955 Bennu/NASA Solar System Exploration
Бенну – це відкритий у 1999 році навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона й кожні 6 років наближається до Землі.
Він має діаметр близько 510 метрів і є вищим за Ейфелеву вежу у Парижі чи хмарочос Емпайр-Стейт у Нью-Йорку.
Астероїд Бенну класифікується як "потенційно небезпечний" для Землі.
У NASA припускають, що після середини 2100-х років і до 2300 року він з імовірністю 1 до 1,750 може врізатися в Землю.
Це не великий ризик, проте вчені все одно намагаються передбачити орбітальний шлях Бенну.
Космічний апарат OSIRIS-REx відправили по зразки Бенну ще у 2016 році. Зонд мав розбити й взяти частинки астероїда для подальшого вивчення.
Одна з цілей місії – зрозуміти, як захистити Землю від потенційних астероїдних ударів.
За словами Ешлі Кінг, в цьому допоможе аналіз фізичних властивостей зразків, зокрема щільності та пористості.
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