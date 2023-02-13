Над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який увійшов в атмосферу Землі. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 лютого 2023

Вранці 13 лютого над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який зайшов в атмосферу Землі. Це один з небагатьох випадків, коли вибух космічного тіла передбачили заздалегідь.

Про це пише The Telegraph.

Близько 5 години ранку за київським часом над Англійською протокою астероїд Sar2667 зайшов в повітряний простір Землі й вибухнув у повітрі. 

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Момент могли бачити люди у південній частині Англії, Уельсу та жителі північної частини Франції.

Астрофотограф-аматор Том Вільям у своєму Twitter повідомив про розміри зірки.  

"Розмір тіла близько 1 метра. Він виглядав наче Місяць, коли увійшов в атмосферу Землі", – написав Вільямс. 

Міжнародна метеорна організація, бельгійська некомерційна організація, заявила, що об’єкт увійшов приблизно на 4 км (2,5 милі) від узбережжя Франції та створив ефект "вогняної кулі".

Це сьомий випадок в історії, коли "повітряний вибух" змогли передбачити.  

Перед цим схоже явище трапилося в листопаді минулого року, коли в небі над Онтаріо, Канада, астероїд увійти в атмосферу Землі.

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Нагадаємо, Google опублікував 1000 неймовірних пейзажів Землі з космосу.

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