Над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який увійшов в атмосферу Землі. ВІДЕО

Вранці 13 лютого над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який зайшов в атмосферу Землі. Це один з небагатьох випадків, коли вибух космічного тіла передбачили заздалегідь.

Про це пише The Telegraph.

Близько 5 години ранку за київським часом над Англійською протокою астероїд Sar2667 зайшов в повітряний простір Землі й вибухнув у повітрі.

Момент могли бачити люди у південній частині Англії, Уельсу та жителі північної частини Франції.

Астрофотограф-аматор Том Вільям у своєму Twitter повідомив про розміри зірки.

"Розмір тіла близько 1 метра. Він виглядав наче Місяць, коли увійшов в атмосферу Землі", – написав Вільямс.

Міжнародна метеорна організація, бельгійська некомерційна організація, заявила, що об’єкт увійшов приблизно на 4 км (2,5 милі) від узбережжя Франції та створив ефект "вогняної кулі".

Це сьомий випадок в історії, коли "повітряний вибух" змогли передбачити.

Перед цим схоже явище трапилося в листопаді минулого року, коли в небі над Онтаріо, Канада, астероїд увійти в атмосферу Землі.

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