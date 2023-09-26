Вчені знайшли спосіб, як нейтралізувати неприємний запах після вживання часнику

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 вересня 2023

Жири та білки, які містяться в складі йогурту, можуть нейтралізувати речовини в часнику, які провокують появу характерного запаху. 

Йогурт потрібно випити або з’їсти одразу після вживання часнику, свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Molecules, пише The Guardian. 

Вчені Манпріт Каур та Шеріл Баррінджер з університету американського штату Огайо в Колумбусі дослідили сполуки, з якого складається йогурт. 

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Вони виявили, що вода, жири та білки здатні нейтралізувати сполуки сірки, які надають сирому та вареному часнику характерний запах.

Фото: studioM/Depositphotos

Якщо вжити йогурт одразу після часнику, він на 99% зменшить кількість летких речовин в овочі, які викликають запах, кажуть вчені. 

Вони додали, що найефективнішим був йогурт з більшим вмістом жиру. 

Професорка Шеріл Баррінджер також припустила, що грецький йогурт, який має більший рівень білка ніж йогурт, використаний в дослідженні,  може бути більш ефективним.

"Ймовірно, йогурти з фруктовим смаком також підійдуть, але незалежно від того, який йогурт вживає людина, це слід робити якомога швидше після часнику", – додали науковці. 

Раніше ми розповідали, чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися. 

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