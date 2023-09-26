Вчені знайшли спосіб, як нейтралізувати неприємний запах після вживання часнику

Жири та білки, які містяться в складі йогурту, можуть нейтралізувати речовини в часнику, які провокують появу характерного запаху.
Йогурт потрібно випити або з’їсти одразу після вживання часнику, свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Molecules, пише The Guardian.
Вчені Манпріт Каур та Шеріл Баррінджер з університету американського штату Огайо в Колумбусі дослідили сполуки, з якого складається йогурт.
Вони виявили, що вода, жири та білки здатні нейтралізувати сполуки сірки, які надають сирому та вареному часнику характерний запах.
|Фото: studioM/Depositphotos
Якщо вжити йогурт одразу після часнику, він на 99% зменшить кількість летких речовин в овочі, які викликають запах, кажуть вчені.
Вони додали, що найефективнішим був йогурт з більшим вмістом жиру.
Професорка Шеріл Баррінджер також припустила, що грецький йогурт, який має більший рівень білка ніж йогурт, використаний в дослідженні, може бути більш ефективним.
"Ймовірно, йогурти з фруктовим смаком також підійдуть, але незалежно від того, який йогурт вживає людина, це слід робити якомога швидше після часнику", – додали науковці.
Раніше ми розповідали, чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися.
Читайте також: Що відбувається з тілом під час спеки: як охолодитися, що їсти та як заснути