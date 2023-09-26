Найстаріша акваріумна риба Мафусаїл зі США може бути ще старшою, ніж вважалось – вчені

Науковці припустили, що найстаріша жива акваріумна риба Мафусаїл може бути на десяток років старішою, ніж вважалося раніше.

Рогозуб (або баррамунда) жіночої статі на імʼя Мафусаїл живе у США. У 1938 році її привезли до Акваріуму Штайнхарта в Сан-Франциско разом з іншими рибами з Фіджі та Австралії.

Раніше вчені вважали, що рибі-рекордсменці приблизно 85 років, однак нове дослідження показало, що їй може виповнитися 101 рік, повідомляє LiveScience.

Реклама:

Рибі дали імʼя Мафусаїл на честь найстарішого біблійного героя, який нібито дожив до 969 років.

Фото: California Academy of Sciences

Мафусаїл отримала неофіційний титул найстарішої акваріумної риби світу у 2017 році, коли інший рогозуб Дідусь помер в акваріумі Шедда в Чикаго у віці 95 років.

Остаточно рибу визнали рекордсменкою у 2022 році.

Співробітники акваріума ніколи не були впевнені, скільки років Мафусаїл, але до цього часу вважалося, що їй 84-85.

Літня риба обожнює, коли доглядачі гладять її та годують з рук. Вона почувається щасливою, кажуть самі працівники акваріуму.

Реклама:

Мафусаїл – найстаріша жива акваріумна риба, якій може бути понад 100 років

Дослідники вирішили з'ясувати вік риби за допомогою "ДНК-годинника віку".

Вчені порівняли ДНК Мафусаїл із генетичним матеріалом інших австралійських дводишних риб.

Результати показують, що їй, найімовірніше, 92 роки, але її вік може сягати 101 року.

"Хоча ми знаємо, що Мафусаїл потрапила до нас наприкінці 1930-х років, на той час не існувало методу визначення її віку", – сказав працівник Steinhart Aquarium Чарльз Дельбек.

Чоловік додав, що йому було б неймовірно цікаво дізнатись її справжній вік.

Дослідники порівняли ДНК 30 рогозубів з дикої природи та з неволі, зокрема двох риб в Steinhart Aquarium.

Команда проаналізувала кількість метилювання в генетичному матеріалі риб. Метилювання – це біологічний процес, під час якого метильні групи додаються до молекули ДНК.

Дослідники не впевнені, скільки часу вже прожила Мафусаїл, але чим більше зразків відбиратимуть вчені, тим точнішим буде "ДНК-годинник" для цього виду.

Водночас незалежно від того, скільки років рибі Мафусаїл, люди не знають жодного живого рогозуба, старшого за неї.

Нагадаємо, рогозубів часто називають "живими скам'янілостями", оскільки вони залишаються відносно незмінними протягом мільйонів років.

Однак майбутнє цього виду стає все більш невизначеним. Рогозубам загрожує будівельна діяльність людини, зокрема дамби, які змінили їхнє середовище існування.

Ці риби занесені до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).