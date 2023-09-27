Гроші в парі: як створити і вести сімейний бюджет

Створення та планування бюджету сімʼї – справа не з легких. Для цього партнерам варто багато говорити про свої доходи, фінансові звички та цілі.

Такі розмови комфортні не всім парам, проте вони важливі. Для чого потрібен сімейний бюджет, як про нього говорити і як планувати спільні кошти, "УП.Життя" розповідає з фінансистом Любомиром Остапівим та психологинею Наталією Гаєвською.

Що таке сімейний бюджет і навіщо він потрібен

Сімейний бюджет – це гроші, які ви витрачаєте на спільне майно, дозвілля, дітей (за наявності) та спільні цілі.

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Гроші часто не грають ключової ролі у стосунках, але вони важливі. Їх наявність дає фінансову незалежність, впевненість у завтрашньому дні та можливість реалізовувати свої мрії.

Насамперед, вміння планувати сімейний бюджет потрібне для того, аби грамотно розподіляти кошти у парі та, за бажанням, бути самостійним у своїх витратах.

На думку психологині, вміння домовитися – відіграє ключову роль у плануванні сімейних коштів. Те, як люди будують бюджет і домовляються про нього, безпосередньо впливає на стосунки.

"Сімейний бюджет – це завжди про стосунки в мініатюрі. Інколи, працюючи над проблемою формування бюджету, можна вирішити й деякі проблеми у парі", – каже Наталія Гаєвська, спираючись на власні спостереження.

Найголовніше у процесі формування сімейного бюджету – вміння домовлятися. Bakhtiarzein/Depositphotos

Погляди на формування бюджету можуть різнитися на початку стосунків – і це нормальна практика.

За словами експертки, важливо розуміти: якщо в батьківській сімʼї сімейний бюджет був влаштований одним чином, то це не означає, що потрібно переносити це на свою сімʼю та переконувати партнера робити так само.

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"Всі ми виходимо з нашої сімейної системи. Звісно, є певні закономірності. Важливо не притримуватися своєї системи на 100% і змушувати до неї партнера, а шукати щось спільне, що буде підходити обом.

Якщо є ситуація, що у двох було по-різному, то треба знайти щось посередині. Або погодитися на одну модель. У цьому випадку потрібно відслідкувати, щоб партнер, який поступається своїм баченням, не почував себе зрадженим чи відкинутим", – наголошує психологиня.



Першочергово, варто навчитися домовлятися, підкреслює Гаєвська.

"Сімейний бюджет – це важлива річ у сімʼї. Якщо усі гроші зосереджені лише у когось одного з партнерів, то стосунки можуть стати співзалежними і некомфортними для іншого партнера.



Сімейний бюджет – це також про владу всередині сімʼї. Інколи це може бути несвідомо. Хтось думає, що знає краще, ніж партнер, може краще розподілити кошти і не вважає за потрібне навіть з ним домовлятися", – додає вона.

Як у парі говорити про гроші

Не всім комфортно говорити про гроші. Для деяких ці розмови стають проявом "меркантильності", для інших – втручанням в щось занадто особисте.

Та без цих розмов сімейний бюджет не спланувати. Почати розмовляти про гроші також не легко, тому Любомир Остапів у книзі "Любов і бюджет" радить спершу обговорити свої фінансові звички та гіпотетичні ситуації, які можуть трапитися. Наприклад, запитайте у свого партнера:

На які три речі ти найбільше любиш витрачати гроші?

Якщо настане ситуація, коли потрібно жорстко урізати витрати, від чого тобі буде найважче відмовитися?

Що б ти зробив (зробила) з 10 млн гривень?

Якщо тобі не потрібно буде працювати, що ти робитимеш цілий день?

Як би ти планував (планувала) бюджет на такі великі покупки: машина, весілля, наступна відпустка, житло?

Яке твоє особисте ставлення до кредитів?

Чи хотів (хотіла) би ти вийти зараз на пенсію? Який капітал, на твою думку, потрібний, щоб таке рішення стало комфортним?

Якщо розмови про гроші стануть для вас звичними, то формувати сімейний бюджет буде набагато легше.

Проте повністю уникнути конфліктів на фоні коштів не вдасться. У кожної людини є своє бачення, як зберігати і витрачати кошти.

Уникнути суперечок на фоні коштів майже неможливо, проте їх можна мінімізувати. Alex Shadyuk/Depositphotos

Психологиня пропонує кілька підходів, які можна застосувати у парі при формуванні сімейного бюджету:

Практика спільних цілей.

Подружжю пропонується встановити спільні фінансові цілі. Це дає можливість обʼєднати пару не тільки фінансово, а й морально.

Записати фінансові цінності.

Потрібно записати цінності кожного окремо та співставити їх. Тоді знайти спільні цінності і орієнтуватися на них. Це допоможе партнерам зрозуміти, чому вони приймають ті чи інші фінансові рішення, та краще пояснити це один одному.

Ставити пріоритети – разом.

Якщо ви плануєте купувати дім і збираєте на нього разом, а партнер купує зі спільного бюджету дорогоцінну річ для себе, не порадившись, – це може стати причиною для конфлікту. Крім того, це порушує довіру в парі.



Плануєте щось купувати – радьтеся з партнером та розмовляйте про свої плани.

Створити систему вирішення конфліктів.

Рано чи пізно вони все одно будуть виникати. І перш, ніж ці конфлікти виникнуть, треба вияснити, як їх вирішувати. Пара має встановити: чи залучати третю сторону, чи звертатися до фінансового помічника або до когось з родичів, чи вирішувати усе самостійно..

Поділити фінансові обовʼязки.

Це здається банальна річ, але про неї часто забувають. Потрібно визначити, хто за що відповідає у парі. Наприклад, хто за рахунки, а хто за інвестиції чи витрати на щоденні потреби.

Ставити особисті цілі, паралельно зі спільними.

Не забувайте про себе у парі. Ставте особисті цілі, яких ви можете досягти самостійно, без допомоги чи узгодження з партнером. Це допоможе мати особистий простір у стосунках.

Розробіть план екстрених витрат.

Відкладіть частину коштів на випадок незапланованої ситуації. Домовтеся з партнером, хто, як буде діяти й витрачати гроші. Це суттєво знизить тривожність, радить Наталія Гаєвська.

Розмови про гроші мають бути для пари не тягарем, а мотивацією. Фінансист радить робити їх систематичними, домовлятися про день та час, повʼязати зустріч з чимось приємним (наприклад, приготуванням вечері). Крім витрат, варто говорити про інвестиції, плани на майбутнє та ідеї.

Способи планування сімейного бюджету

Варіацій сімейного бюджету є кілька: спільний, роздільний, роздільно-спільний і, найпоширеніший, хаотичний. Останнього радимо не дотримуватися, а от про інші три розповідаємо детальніше.

Спільний сімейний бюджет

"В Україні здебільшого люди мають спільний бюджет. Для них ефективно мати додаток чи табличку, де є загальна фінансова ситуація по всій сімʼї: скільки ми заробляємо, скільки витрачаємо і скільки відкладаємо. Часто в сімʼї хтось один веде записи. При цьому другий партнер має бачити ці записи і, що важливо, їхні результати", – ділиться Любомир Остапів.

Спільний бюджет передбачає складання усіх зароблених грошей в сімʼї "до купки". Звідти кожен член сімʼї бере гроші на свої особисті витрати.

Роздільно-спільний бюджет

Він може бути двох видів. У одному випадку ви розпоряджатися своїми грошима самостійно, але певний відсоток виділяєте для спільних витрат. Або ж навпаки. Ви кладете усі гроші до сімейної скарбниці і берете звідти на власні витрати.

"Наприклад, 30% з доходу кожен партнер у парі витрачає на себе, а решту - у спільний бюджет, звідки покриваються обовʼязкові витрати, дитячі потреби, подорожі, майбутнє та спільний час", – пропонує фінансист.

У цій схемі ви маєте спільні кошти на критично важливі потреби, а решту можете витрачати на власний розсуд та не звітувати перед партнером. Відсоток, який ви вкладаєте може бути різним, залежно від доходу, але тут важливо, що ви разом покриваєте спільні витрати та накопичуєте гроші для досягнення спільних цілей.

Основні різновиди планування сімейного бюджету – це спільний, роздільний та спільно-роздільний. Syda_Productions/Depositphotos

"Якщо бюджет роздільно-спільний, то варіацій витрат, планування та заощадження більше. Хтось платить за одне, хтось за інше, чи партнери скидаються зі своїх доходів. Пара має домовитися, хто за що платить. Тоді бюджет кожен вестиме окремо і ще додатково потрібно буде планувати спільні кошти та витрати.

Для сімʼї краще, щоб партнери знали про доходи та витрати один одного й скільки вдається відкладати. Бо з появою дітей, стає все більше спільних витрат, й на інші цілі треба заощаджувати разом", – резюмує фінансист.

Роздільний бюджет

Тут кожен у парі має власні кошти та розпоряджається ним самостійно. Спільні витрати можна розподілити, хто за що платить. Наприклад, один партнер оплачує оренду квартири та комунальні, а інший – купує їжу та бере на себе транспортні витрати.

Проте, у довгостроковій перспективі важко втримати роздільний бюджет, адже спільні витрати збільшуються. Також роздільний бюджет унеможливлює спільні заощадження.

Найбільш оптимальний варіант – шукати шляхи, які будуть задовольняти обох у парі. Найгірше, коли думки в парі розділяються і складно домовитися між собою, підкреслює психологиня Наталія Гаєвська.

Як розподілити сімейний бюджет

Як розподілити бюджет – справа індивідуальна. Проте, фінансист радить спробувати схему 50-30-20. Вона не універсальна, але використовують її досить часто.

50% – обовʼязкові витрати: комуналка, здоровʼя, одяг, ліки, транспорт;

30% – емоційні витрати: подорожі, подарунки, хобі;

20% – заощадження.

Якщо для вас прийнято відкладати 10% – це теж добре. Адже головне – почати. Можливо, після того, як ви проаналізуєте свої витрати, вам вдасться відкладати більше.

Якщо розподілити на відсотки важко, то можна спробувати простіший спосіб. Запишіть 10-12 категорій витрат, які є критично важливими у вашій сімʼї. Ось приклад, який наводить Любомир Остапів:

Життя

Продукти і домашні покупки

Одяг та взуття

Краса і медицина

Квартира та комунальні послуги

Розваги і подарунки

ІТ-послуги

Благодійність

Транспорт

Спорт і здоровий спосіб життя

Емоційні покупки

Послуги банків

Інші

Самоосвіта;

Батьки та родичі – підтримка;

Відпустка та подорожі;

Техніка і меблі;

Соціальні проєкти (благодійність, донати).

Намагайтеся записувати витрати мінімум щотижня. За три тижні у вас виробиться елементарна звичка. Можете поставити також нагадування у телефоні, це допоможе не забувати.

Любомир Остапів також радить виділити кошти на "емоційні витрати". Такі, як незаплановані покупки, донати чи розваги. Це дає певну свободу дій, та водночас емоційні витрати стають такими ж контрольованими.

Як ефективно розподіляти та заощаджувати гроші в сімейному бюджеті

Щоб планувати і, тим паче, накопичувати кошти, потрібно знати їм рахунок. Записувати витрати щодня чи щотижня буває виснажливим, проте, якщо ви робите багато емоційних покупок, це допоможе проаналізувати, куди йдуть гроші.

Остапів наводить приклад з кавою у кавʼярні. Якщо пити каву вдома чи на роботі, а не витрачати кілька десятків гривень щоранку в кавʼярні, то їх можна відкласти. На день ця сума не є значною, проте за місяць вона буде більш відчутна.

Як контролювати витрати:

Автоматизувати витрати

Якщо витрати хаотичні і їх неможливо підрахувати в кінці місяця: спробуйте виключити власну участь у цьому процесі.

"Я знаю людей, які намагаються витрачати все лише з картки одного банку. Там є хороша виписка і можна за місяць чітко зрозуміти, куди пішли гроші", – додає Любомир Остапів.

Обрати комфортний формат

"Детально вести фінанси все життя не потрібно. Ведення бюджету часто саме про здорові фінансові звички та ведення аналітики. Можна це зробити раз на місяць і детальні записи не потрібні", – каже фінансист.

Заручитися підтримкою

Якщо дисциплінувати себе самому важко, то Остапів радить працювати з фінансовим консультантом.

"Консультанти контролюють, скільки людина вклала, відклала і скільки заробила.

Це як зі спортзалом: хтось самостійно працює, а комусь потрібен тренер, який допомагає, направляє і контролює. Деяким людям психологічно потрібна підтримка для кращого результату", – підсумовує він.

Ставити цілі

Для того, аби відкладати ефективно, варто ставити цілі. Тоді обоє в парі будуть працювати на спільну мету, що легше навіть у психологічному аспекті.

"Наприклад, сімʼї потрібен резервний фонд чи, скажімо, фінансова подушка. Для цього краще зберігати гроші в різних формах: в готівці чи на рахунках банків (українських та іноземних).

Ці кошти не заробляють відсотків, але можуть підстрахувати у критичних ситуаціях. Якщо така подушка існує, то решту коштів треба не складати під матрац, а щоб вони працювали та приносити відсотки", – підкреслює Любомир Остапів.