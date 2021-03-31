Як захистити свої права, якщо живете з партнером у цивільному шлюбі

Приблизно кожна 10 пара в Україні живе у цивільному шлюбі.

У таких стосунках люди часто купують спільне майно, але у випадку розставання, з його поділом можуть виникнути проблеми.

Щоб уникнути непорозумінь в майбутньому, неодруженим парам варто встановити власні правила користування спільними та особистими речами.

У Міністерстві юстиції пояснюють, що це можна зробити за допомогою договору про спільне проживання.

Його можна укласти, якщо жоден з партнерів не перебуває в шлюбі, але пара живе як подружжя.

Наприклад, живе у одному будинку, має спільний бюджет, або разом доглядає за господарством.

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Що можна прописати у договорі?

У договорі можна прописати, як партнери будуть розподіляти між собою речі, які вони купили або отримали в подарунок до початку проживання разом.

Ще можна додати вимоги щодо витратрачання премій і нагород, які хтось із пари може отримати під час стосунків, та користування коштовностями.

Крім того, можна зазначити будь-які умови спільного проживання, не заборонені законодавством, наприклад:

✅ визначити дату початку спільного проживання;

✅ домовитися про користування особистими речами партнера;

✅ домовитися про поділ майна, яке придбане під час стосунків, у разі їхнього припинення;

✅ домовитися щодо питань, які не вказані у договорі;

✅ домовитися, коли можна вносити змін та доповненя до договору;

✅ визначити, коли договір набирає чинності.

✅ визначити правовий режим майна, набутого під час спільного проживання;

✅ домовитися про накладення стягнення на майно за зобов’язаннями сторін;

При цьому такий договір не може:

🔴 регулювати особисті відносини пари, а також відносини між дорослими та дітьми;

🔴 ставити одного з партнерів у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

🔴 зменшувати обсяг прав дитини, народженої під час спільного проживання;

🔴 передбачати передання у власність одному партнеру нерухомого майна та тих речей, які підлягають державній реєстрації.

Як укладається договір?

Такий договір не обов'язково повинен бути завірений нотаріально, проте таке посвідчення забезпечує низку переваг:

нотаріус перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання такого договору недійсним;

офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання;

такий договір буде доказом у судовому процесі для отримання спадку в четверту чергу.

Для укладення цього договору потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер.

Для укладання договору про спільне проживання нотаріус також:

встановлює осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії;

з'ясовує, чи розуміють учасники договору значення своїх дій та їх наслідки;

готує проект договору;

ознайомлює сторони зі змістом договору;

впевнюється в тому, що зміст договору повністю відповідає дійсним намірам та волі сторін;

після підписання договору сторонами посвідчує договір та заносить його в реєстр нотаріальних дій.

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