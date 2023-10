Росіяни звинуватили "Азов" у розстрілах в піратському перекладі "Ранкового шоу": сім'ї азовців відреагували

У піратській озвучці американського серіалу "Ранкове шоу" росіяни спотворили слова репортера, який повідомляв про російські обстріли Маріуполя.

Серіал "Ранкове шоу" від Apple TV+ у 4 серії 3 сезону згадав війну в Україні, обстріл лікарні та російські злочини у Маріуполі.

Однак замість репліки "Росіяни не просто бомблять місто, вони розстрілюють цивільних на вулицях" російська студія Rudub видала "Тут не лише бомблять місто. "Азов" розстрілює цивільних на вулицях".

Про це у соцмережах повідомив телепродюсер Олександр Роднянський, а також написали російські ЗМІ.

На спробу росіян приховати правду відреагували сім’ї азовців.

"Перед нами приклад класичної махрової російської пропаганди – спроба перенаправити відповідальність із себе на людей, які насправді протидіяли їм у Маріуполі. Коли мій чоловік був у полоні в Таганрозі, під час допитів його неіронічно запитували, хто розбомбив Маріуполь, Маріупольський драмтеатр.

Коли він відповідав, що це вони зробили, їм ця відповідь дуже не подобалась. Мені здається, це вже така "орвеллівська" ситуація, коли добро називають злом, зло називають добром. І, на жаль, російське населення це сприймає за чисту монету", – сказала заступниця голови "Асоціації родин захисників Азовсталі" Юлія Федосюк у коментарі "УП. Життя".

Що було в серії "Ранкового шоу"?

За сюжетом, фотограф Андре Форд з допомогою телекомпанії UBA вирушає до Маріуполя. За кілька днів він телефонує журналістці Мії Джордан та розповідає, що відбувається в місті.

В оригіналі фотограф каже: "Росіяни не просто бомблять місто, вони розстрілюють цивільних на вулицях". Однак у піратському дубляжі росіяни звинуватили у своїх злочинах бійців "Азову".

Оригінал:

– Where are they evacuating the wounded?

– A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place. I`m gonna just stay put for a moment.

– Are you ok? It looks really bad.

– I'm below ground. I`m fine. As long as you can get those pictures out there. Mia, the Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street.

Російський переклад:

– Куда эвакуируют раненых?

– В госпиталь в Донецке. Боевики снова обстреливают город.

– Ты в порядке?

– Я под землей, все в порядке. Надеюсь, ты сможешь получить фото. Мия, здесь не только бомбят город, "Азов" расстреливает гражданских на улицах.

"Асоціація родин захисників Азовсталі" поки що не зверталася до Apple TV+ з повідомленнями про інцидент. Юлія Федосюк вважає, що творці серіалу дізнаються про російське спотворення завдяки розголосу в медіа.

"Ми не думали про те, щоб писати окремий лист. Насправді ми теж мусимо розуміти, що цю озвучку почує обмежена кількість людей в Росії.

Хоч я прихильниця того, що навіть з російським населенням Україна має працювати, я думаю, що ці люди і так дуже зазомбовані, дивляться російське телебачення. Тому це нічого не додає і нічого не віднімає", – каже Юлія Федосюк.

Нагадаємо, оборона Маріуполя у надважких тривала близько трьох місяців, поки захисники "Азовсталі" не вийшли з території меткомбінату за наказом.

Весь цей час росіяни обстрілювали місто, вбивали цивільних. Зокрема, 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

А 16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драмтеатр, де ховалися місцеві жителі, зокрема діти. У міськраді Маріуполя заявили, що внаслідок вибуху в театрі загинули щонайменше 300 осіб, але журналісти встановили, що російський теракт міг вбити 600 людей.

Довідково: "Ранкове шоу" – це американський телесеріал про внутрішню кухню телекомпанії UBA з Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Стівеном Кареллом у головних ролях, який почав виходити на "Apple TV+ у 2019 році.