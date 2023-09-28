В американському серіалі "Ранкове шоу" згадали російські обстріли Маріуполя

В американському серіалі "Ранкове шоу" згадали про війну в Україні та російські обстріли Маріуполя, зокрема лікарні (ймовірно, йдеться про обстріл пологового будинку).

Серіал The Morning Show від Apple додав репліки персонажів про війну в новій серії третього сезону, повідомляє видання DTF Magazine.

У кадрі був діалог двох журналісток Бредлі Джексон (Різ Візерспун) та Мії Джордан (Карен Піттман), які працюють на каналі UBA.

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Щоправда, у серіалі показано, що український фіксер (найманий координатор, що допомагає журналістам) нібито не володіє англійською, тому одна з героїнь серіалу переходить з ним на російську мову.

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Зокрема, героїні серіалу говорять:

– Що в тебе?

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– Обстріл Маріуполя. Сюжет буде важливий. Міжнародний відділ не відправить кореспондента, усі налякані після того, що сталося з тією французькою групою новинарів. Але ми можемо перші це видати.

– Що тобі потрібно?

– Мені потрібний фіксер. Хтось, хто хоча б може привезти мого фотографа. Ти була там у лютому, і я подумала, може в тебе хтось є.

– Так-так, я знаю одного фотографа. Павло. Він досить надійна людина, хоч в нього і не дуже гарна англійська.

– Дякую. Я розумію, що це неофіційно…

– Припини. Я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди. Ми це зробимо.

Потім Бредлі (Різ Візерспун) телефонує українському фіксеру Павлу та намагається сконтактувати їх з Мією. Однак чоловік не може спілкуватись англійською, тож Міа говорить з ним російською.

– Говорите по-русски?

– Да.

– Нам надо прислать фотографа в Мариуполь. У вас есть транспорт. Можете помочь?

– Сколько?

– 2 тысячи долларов.

– 2500.

– Хорошо. Перезвоним.

Після цього Міа пояснює Бредлі, що її батько служив у Німеччині у 1980-х, тож вона вивчала російську мову.

Потім Міа контактує з фотографом Андре Фордом, який прагне висвітлити події у Маріуполі після російського удару по лікарні.

Журналістка каже, що "там кошмар", і просить Андре вижити.

Пізніше Андре телефонує Мії та просить її зачекати, поки він опиниться в безпеці, перш ніж опублікувати фотографії, але потім вона все одно вирішує публікувати їх.

"Андре телефонує, щоб повідомити, що росіяни розстрілюють цивільних на вулицях; він просить Мію зачекати з публікацією його фотографій, поки він не вийде звідти в безпеці. Але під тиском Стелли і без підтвердження, що з Андре все гаразд, Міа врешті-решт дзвонить на канал і просить, щоб вони опублікували фотографії того ж вечора", – пише TV Line.

На "Ранковому шоу" вже не вперше згадують росіян у негативному контексті. Наприклад, у 2-му епізоді керівництво телеканалу відмовилось йти на шантаж російських хакерів.

Фото: Erin Simkin/Apple TV+

Нагадаємо, "Ранкове шоу" – це американський телесеріал з Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Стівеном Кареллом у головних ролях, який почав виходити на "Apple TV+ у 2019 році.

Він був створений за книгою журналіста Брайана Стелтера "Початок ранку: Всередині телепередач "World of Morning TV".

У центрі сюжету – робота ведучих "Ранкового шоу" та телекомпанії, яка потрапляє у скандал через сексуальні домагання до працівниць з боку ведучого.

У серіалі висвітлюють не лише долі журналісток, які боряться проти домагань, а й "залаштунки" телебачення. Водночас у сюжет часто вплітають гостросоціальні теми, як-от "культура відміни", заборона абортів у деяких штатах, проблеми довкілля, "культура зґвалтування" тощо.