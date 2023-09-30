Дощові черв’яки і Росія роблять приблизно однаковий внесок у світовий врожай зерна

Науковці виявили, що дощові черв’яки допомагають виробляти стільки ж зерна, скільки виробляє Росія. Ці безхребетні, які живуть у ґрунті, забезпечують 6,5% світового врожаю зернових.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature Communications, повідомляє The Guardian.

За словами дослідників, дощові черв'яки допомагають виробляти 140 мільйонів тонн продовольства на рік.

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Для порівняння, Росія виробила 150 мільйонів тонн зерна у 2022 році (але 6 мільйонів тонн вкрала на тимчасово окупованих територіях в Україні).

У самій науковій статті немає порівняння з РФ. Та якщо підрахувати, можна дійти висновку, що внесок дощових черв'яків у світовий врожай зернових приблизно такий, як у Росії.

І якби черв’яки були країною, то вважалися б четвертим найбільшим виробником зернових у світі.

Фото: wawritto /Depositphotos

Дощові черв'яки є важливими учасниками ґрунтових екосистем: вони розщеплюють органічні речовини, аерують ґрунти та підтримують ріст рослин багатьма способами.

Проте їхній внесок у світове сільськогосподарське виробництво недооцінений.

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Вчені Університету штату Колорадо дослідили залежність врожайності від черв'яків та їхній вплив на світове виробництво основних сільськогосподарських культур.

Виявилось, що безхребетні, які живуть у ґрунті, забезпечують 6,5% врожаю зернових культур (рис, кукурудза, пшениця та ячмінь), і 2,3% бобових (соя, горох, нут, сочевиця).

"Внесок дощових черв'яків особливо помітний на глобальному Півдні. Дощові черв'яки забезпечують 10% загального виробництва зерна в Африці на південь від Сахари і 8% в Латинській Америці та Карибському басейні", – йдеться у дослідженні.

Дослідники радять інвестувати у просування агроекологічних методів управління, які покращують біорізноманіття ґрунтів.

"Наші висновки свідчать про те, що дощові черв'яки є важливим чинником світового виробництва продовольства, і що інвестиції в агроекологічну політику і практику для підтримки популяцій дощових черв'яків і загального біорізноманіття ґрунтів можуть зробити значний внесок у досягнення цілей сталого розвитку сільського господарства", – кажуть вчені.

Водночас вони не закликають розповсюджувати дощових черв'яків у регіонах, де їх немає, оскільки це може мати "вкрай небажані екологічні наслідки".