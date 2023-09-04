В Австрії археологи знайшли дитяче взуття, якому понад 2 тис. років

В Австрії німецькі археологи знайшли дитяче взуття, якому понад 2 тисячі років і яке дуже добре збереглося.

Знахідку виявили поблизу Зальцбурга, який був відомий видобутком кам'яної солі, що здійснювався ще в залізному віці, повідомляють у Німецькому музеї гірничої справи.

Саме завдяки консервувальному ефекту солі шкірне дитяче взуття збереглося добре. Розмір черевиків відповідає сучасному 30-му. Також зберігся залишок шнурівки з льону. Взуття, ймовірно, було виготовлено у 2 столітті до нашої ери.

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"Протягом десятиліть наша дослідницька діяльність неодноразово приносила нам цінні знахідки. Стан знайденого черевика – надзвичайний", – каже керівник дослідницької ділянки професор Томас Штольнер.

В Австрії німецькі археологи знайшли дитяче взуття, якому понад 2 тисячі років

Цінність знахідки також полягає в тому, що вона розкриває деталі життя гірників і свідчить про присутність дітей під землею.

Цінність знахідки також полягає в тому, що вона розкриває деталі життя гірників

У безпосередній близькості від знахідки археологи виявили ще органічні рештки: уламок дерев’яної лопати та залишки хутра зі шнурівкою, можливо, це фрагмент хутряного капюшона.

Розкопки триватимуть ще протягом наступних кількох років.

Їхня мета полягає в тому, щоб відкрити весь простір і таким чином отримати якомога повнішу інформацію про роботу шахтарів залізного віку та їхній спосіб життя.

Фото: Deutsches Bergbau-Museum Bochum

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