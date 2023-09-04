Львів'янка відсудила 85 тис. грн за смерть свого собаки, якого загриз інший пес

Мешканка Львова відсудила 85 тис. гривень у людини, що наглядала за собакою, який загриз її пса.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Інцидент стався 16 серпня 2022 року під час прогулянки дочки позивачки із собакою породи лабрадор ретривер на прізвисько Петрос. Із двору будинку вибігла собака породи американська акіта і накинулась на Петроса.

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Дочка позивачки намагалась відігнати чужого собаку, відтягувала свого, голосно кричала та кликала на допомогу людей. Однак значно більший за габаритами собака, який був без намордника, нашийника та повідка, сильно покусав лабрадора і наніс йому проникаючі рани.

Американська акіта. Фото: Depositphotos

Через кілька хвилин з будинку вибіг власник американської акіти, відтягнув свого собаку та повернувся з ним у квартиру, не запропонувавши постраждалій тварині жодної допомоги.

Із сусіднього будинку вийшла сусідка та винесла перекис водню, щоб обробити Петросу рани. Жінка також повідомила, у якій квартирі живе власник пса-нападника. Дочка власниці зателефонувала матері і розповіла, що сталося.

Хазяйка Петроса пішла у квартиру, де проживає власник американської акіти, та спитала, його, як так сталось, що його собака без нагляду був сам па вулиці. Він сказав, що був зайнятий, оскільки в нього була онлайн конференція по роботі.

Тим часом постраждалого собаку ранком наступного дня відвезли у ветеринарну клініку, де він помер.

Як йдеться у позовній заяві, спочатку власник американської акіти визнав свою провину та погодився відшкодувати всі витрати, однак у подальшому відмовився від своїх слів і навіть намагався погрозами залякати позивачку.

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Жінка звернулася до суду з проханням стягнути з власника собаки матеріальну шкоду.

Суд ухвалив рішення стягнути з чоловіка на користь власниці лабрадора понад 75 тис. матеріальних збитків. В цю суму входить ціна собаки та витрати на його транспортування та лікування. Також власник американської акіти мусить виплатити жінці 10 тис. гривень моральної шкоди і 4,6 тис. грн судового збору.

Адвокатка відповідача у коментарі Zaxid.net заявила, що її клієнт не є власником американської акіти. Він доглядав її, поки власниці не було. На думку захисниці, розмір заявлених позовних вимог є значно завищеним, а позивачкою не доведено причинно-наслідковий зв`язок між завданими собакою відповідача укусами та смертю собаки.

За її словами, лабрадор не був вакцинований і йому було понад 10 років, що могло стати причиною смерті.

Відповідач заявив, що готовий відшкодувати власниці лабрадора лише 20 тис. грн.

Варто зазначити, що американська акіта належить до переліку небезпечних порід собак. Вага дорослого собаки може сягати 60 кг, а зріст у холці – до 70 см. Таких собак можна залучати до охорони житла чи до полювання.