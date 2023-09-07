В Україну повернули підлітка Давида, родину якого розділила війна

В Україну вдалося повернути хлопчика Давида з Донеччини, який спершу опинився на окупованій території, а потім у Москві.

Про повернення хлопчика повідомила віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Історію дитини "Українській правді. Життя" розповіла голова Української мережі за права дитини Дар’я Касьянова.

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Багатодітна родина Давида 5 років тому переїхала із Донеччини на Львівщину. Батько дітей служить у ЗСУ.

Ще до повномасштабного вторгнення Давид, якому на той момент було 11 років, виїхав у контрольовану Україною частину Донеччини у гості до прабабусі. Після 22 лютого 2022 року дитина потрапила в окупацію.

Ірина Верещук зустрічає Давида

"Він жив з прабабусею в селі Старомлинівка Донецької області. Його мати, Лілія, з трьома молодшими братами та сестрами на той момент жила на Львівщині. Так хлопчик опинився на тимчасово окупованій території, а сімʼю розділила лінія фронту", – пише Ірина Верещук.

Потім Давида вивезли у Донецьк до дядька, який пізніше відвіз хлопчика у Москву. Мама не могла поїхати і повернути сина, через те, що її чоловік – військовослужбовець.

Дядько Давида віддавати не хотів, погрожував влаштувати дитину у притулок.

"Давид дуже хотів до мами і в Україну. Дитина – патріот. Його мама звернулася на гарячу лінію Міністерства реінтеграції, і ми розробили план, як повернути Давида додому", – розповідає Дар’я Касьянова.

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Спільними зусиллями дитину вдалося повернути в Україну.

"Тепер у них все добре. Правда, і хлопчик, і мама потребують психологічної підтримки", – розповідає Дар’я Касьянова.

Нагадаємо, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни всиновили 386 українських дітей, які були депортовані до країни-агресора.