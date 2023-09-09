Вчені з’ясували, які 10 кошмарів найчастіше сняться людям

Людям можуть снитися схожі сни, зокрема нічні кошмари, оскільки вони стикаються з ідентичними проблемами в реальному житті.

Сценарій нічного сновидіння може розшифрувати те, що намагається висловити наш мозок, переконаний керівник лабораторії сну в Центральному інституті психічного здоров’я в Мангеймі в Німеччині Міхаель Шредль, пише Insider.

У 2018 році в рамках дослідження Шредль та його колега проаналізували понад 1200 нічних кошмарів. Вони розділили сни на загальні теми та пояснили, як їх інтерпретувати.

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Розповідаємо про 10 найпоширеніших з них.

Невдача

Людям, які взяли участь в дослідженні, найчастіше снилися нічні страхи, пов’язані з невдачами та безпорадністю.

За словами Шредля, ця категорія кошмарів займає 18% усіх жахів. Такі сни з’являються через страхи людини щодо успіхів у житті: від невдачі в досягненні мети до спізнення.

Близько 3% усіх кошмарів, пов’язаних з невдачею – це сни про провал на іспиті.

"Сни про іспити можуть означати, що ви не впевнені у своїй здатності працювати на роботі чи вдома, або тим, що постійно переймаєтеся через тривожну подію", – сказав Шредль.

Фізична агресія

Другий за поширеністю кошмар – фізичні бійки.

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У цих сценаріях сновидець може зазнати нападу, брати участь у бійці або бути свідком того, як інші люди з’ясовують стосунки, проявляючи фізичну агресію, каже Шредль.

Цей тип кошмару може відображати соціальну тривогу, буквальний страх перед насильством або вразливість щодо критики інших людей.

Аварії

Ця широка категорія снів включає теми падіння, автомобільних аварій, утоплення. Відповідні сни пригадали 15% учасників дослідження.

За словами дослідників, такі сценарії більше снилися чоловікам, аніж жінкам.

Ці сни можуть означати, що людина боїться висоти, водіння чи відкритої води. Крім цього, такі сни модуть свідчити про власні переживання людини – відчуття втрати контролю, безпорадності або страх смерті.

"Якщо ви кінорежисер і вам потрібно зобразити ситуацію повної безпорадності, то ситуація з аварією може стати однією з них. У такому сні єдине, що ви знаєте – це те, що впадеш і помреш", – сказав Шредль.

Він додав, що сни про нещасні випадки можуть бути способом мозку драматично виразити те, що ми відчуваємо щодо власної смертності, здібностей чи здоров’я.

Переслідування

У цих снах вас може переслідувати людина, яку ви не помічаєте.

Шредль пояснює, що у кошмарі з подібним сценарієм людина боїться бігти від чогось, що, на її думку, стає все ближчим.

Переживання страху та втеча від того, що його викликає, – це поведінка уникнення, каже дослідник Шредль.

Вчені припускають, що такі сни можуть означати, що людина переживає через те, чого боїться та уникає.

Хвороба і смерть

Сни, пов’язані зі здоров’ям та смертю, бачили половина людей, які брали участь в дослідженні.

Сновидці повідомляли, що спостерігали, як вони або їхня близька людина хворіють, страждають від недуги чи вмирають.

Такі жахи складні й можуть означати багато речей залежно від того, з чим людина стикається в реальному житті.

Вони можуть бути символом загального страху перед хворобою та смертю або почуттям втрати контролю над своїм особистим добробутом.

Такі сни також можуть бути способом пережити горе.

Розбіжності

Сновидіння про розбіжності може бути ознакою соціальної тривоги.

Міжособистісні конфлікти посідають шосте місце за поширеністю серед нічних кошмарів. У них сновидець стає свідком словесного конфлікту.

Такі сни можуть бути символом певної соціальної тривоги, яку відчуває людина щодо особистих стосунків.

Відчуття занепокоєння

Нічні кошмари, які містять побоювання та тривогу, часто не дають сновидцю чіткої причини, утім, свідчать про страх перед невідомим.

Багатьом людям сниться почуття того, що вони забули про щось важливе, але не пам’ятають, що саме.

Люди, які брали участь у дослідженні Шределя, повідомили, що відчували, ніби вони знали, що щось не так, втім вони не знали що саме й від цього у них виникало ще більше занепокоєння.

Катастрофа

До цієї категорії відносять сни про все, що стосується нібито "кінця світу" – пожежі, повені, радіоактивного зараження тощо.

За даними Кореллі зі Стенфордського університету, вони можуть означати загальні побоювання щодо майбутнього. Усе залежить від того, чи сприймає людина зміни в житті як позитивні чи негативні.

Присутність зла

Людям часто сниться присутність зла, яке стоїть поруч із ними, коли вони сплять чи займаються своїми справами.

Моторошне відчуття, що поблизу є привид, демон чи інопланетянин може означати, що сновидець відчуває образу на когось та розуміє, що кривдник поруч.

Героями таких кошмарів нерідко є герої з фільмів жахів. Ймовірно, це відбувається тому, що мозок використовує знайомі образи, щоб зобразити страх.

Зараження інфекцією

Інвазія – проникнення паразитів в організм – може означати страх перед хворобами чи брудом.

Такі сни можуть виникати внаслідок страху людини гризунів, каже Шредль. Йдеться, зокрема про пацюків та щурів.

Подібні сни можуть свідчити про відчуття незахищеності та небезпеки у власному домі.