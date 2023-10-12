Вчені розкрили таємницю створення "Мона Лізи": вони дослідили нижній шар картини

Вчені дізналися таємницю створення картини "Мона Лізи" Леонардо да Вінчі.

Вони дослідили хімічну структуру завдяки використанню рентгенівських променів. Результати експерименту мистецтвознавців із Франції та Британії опубліковано в Journal of the American Chemical Society, пише AP.

Вчені зазначають, що митець та дослідник Леонардо да Вінчі під час створення картини "перебував у особливо експериментальному настрої".

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У цього полотна рецепт олійної фарби, яку використали як базовий шар, відрізняється за хімічним складом від інших картин.

"Леонардо був людиною, яка любила експериментувати, і кожна з його картин абсолютно різна технічно. У цьому випадку цікаво побачити, що справді існує певна техніка для основного шару "Мони Лізи", – зазначив провідний автор дослідження та хімік провідного дослідницького органу Франції Віктор Гонсалес.

Науковці у першому шарі фарби знайшли хімічну сполуку плюмбонакрит. Це відкриття вперше підтвердило гіпотез істориків, що да Вінчі використовував порошок оксиду свинцю для згущення та висушування фарби портрета Мона Лізи.

Фрагмент фарби з базового шару, який взяли на аналіз з верхнього правого краю картини, був ледь помітний неозброєним оком. Його розміри не більше людської волосини.

За допомогою рентгенівського випромінювання в синхротроні – спеціальному прискорювачі часток до швидкості, наближеної до швидкості світла – науковці роздивились атомну структуру речовини. На основі цього вони визначили хімічний склад матеріалу.

"Плумбонакріт — це справді відбиток його рецепту. Це перший раз, коли ми можемо це підтвердити хімічним шляхом", — сказав дослідник Гонсалес.

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Вважається, що Леонардо розчиняв порошок оксиду свинцю, який має помаранчевий колір, у лляній або горіховій олії. Потім нагрівав суміш, щоб отримати густішу та швидше висихаючу пасту.

Однак, таємниць картини "Мона Лізи" ще більш ніж достатньо.

"Безумовно, є ще багато речей, які варто відкрити. Ми ледь дряпаємо поверхню. Те, що ми говоримо, — це лише трохи більше знань", – сказав дослідник Гонсалес.

Науковці зазначають, що також знаходили плюмбонакрит у роботах Рембрандта, який вторив у XVII столітті. Тому ймовірно рецепти фарб передавалися століттями від митців.