У київському крематорії почали ремонт в залах для прощання після критики від військових. ФОТО

На території Київського крематорію на Байковому кладовищі розпочали ремонтні роботи після критики з боку військових.

Обидві зали для прощання планують привести до ладу протягом двох тижнів, а повна реставрація запланована на 2024 рік, повідомляє офіційний портал Києва.

"Це необхідні оперативні роботи, оскільки критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою", – кажуть у Київській міській державній адміністрації.

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Реставрацію крематорію планували ще у 2021 році, але ремонт відклався.

Минулого тижня у соцмережах поширилось відео, на якому керівниця Патронатної служби "Азову" Олена Толкачова показувала умови у крематорії та вимагала від місцевої влади розпочати ремонт.

"Тут ми прощаємося з нашими полеглими героями. З 2014 року ми добиваємося того, щоб крематорій привели в гідний стан. Тут (біля входу – ред.) ми стикаємося з тим, що хлопці можуть спіткнутися, впасти, впустити труну. За труною йдуть побратими, приходять хлопці, які лежать в київському шпиталі. Тут вони не можуть ні пройти, ні проїхати (на кріслі колісному – ред.). Ми заносимо візки прямо в залу, хлопців на милицях під руки заносимо.

Взимку тут падає на голову сніг, тече вода, розбиті вікна під стелею. Тут є злив, який не працює. Це недостойно хлопців і дівчат, які загинули за нашу Батьківщину. Чекаємо вже третій тиждень після того, як нам обіцяли, що розпочнуть ремонтні роботи", – розповідала Олена Толкачова, показуючи вхід у будівлю та зал для прощання.

Фото: КМДА

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, чому ремонт крематорію затягнувся.

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"Будівлі крематорію зведені ще у 1970-х роках, тобто їм майже пів століття. Безумовно, вони потребують повноцінного оновлення, що ми і планували зробити у 2021 році. Однак будівлі були визнані об’єктами культурної спадщини, адже створені за унікальним проєктом. Це суттєво ускладнює проведення будь-яких ремонтних робіт.

Оскільки державні норми вимагають здійснити комплексну реставрацію, що супроводжуватиметься науковими дослідженнями. І ми вже виконали низку процедурних і дослідницьких робіт, щоб вже наступного року проводити реставрацію", – сказав Пантелеєв.

На території Київського крематорію на Байковому кладовищі розпочали ремонтні роботи

Зараз у прощальних залах виконують поточний ремонт, щоб покращити їх зовнішній вигляд.

"Критика військових, до яких велика повага і вдячність, є об’єктивною. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію – очищаємо, фарбуємо, заміняємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами", – каже заступник голови КМДА.

Планується, що ремонтний процес займе до двох тижнів. Зали ремонтуватимуть почергово, і бюджетних коштів на це не залучають, додають у КМДА.

Поточний ремонт у прощальних залах планують завершити за 2 тижні, а повна реставрація має відбутись наступного року

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