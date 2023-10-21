В Україну повернули ще кількох дітей, вивезених росіянами

Кількох українських дітей, яких вивезли з України у РФ та на окуповані території, повернули додому.

Про це повідомили омбудсмен Дмитро Лубінець та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомив омбудсмен, в Україну повернули трьох дітей, а за даними Офісу президента – чотирьох: 17-річну дівчину та трьох хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років.

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"Вони вже вдома, разом зі своїми рідними. У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини Росії", – пише Андрій Єрмак.

Кількох українських дітей, яких вивезли з України у РФ та на окуповані території, повернули додому

Він також розповів історії родин, куди повернули хлопчиків.

Сім’я проживала на території Херсонської області. Мама дитини була військовослужбовицею пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем.

Коли Росія окупувала частину Херсонщини, мати не могла евакуювати сина та потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і ось нарешті вдалося повернути дитину родичам.

Другий хлопчик мав вроджені проблеми зі здоров’ям. Він перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті. Через війну його батьки евакуювалися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. І зараз, після тривалої розлуки, родина разом.

Ще один хлопчик опинився у Брянський області, у дитячому будинку. Його шукала бабуся, і тепер вони разом.

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Нагадаємо, раніше Офіс омбудсмана та Офіс президента повернули в Україну депортованого Росією хлопчика.