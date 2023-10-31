Гори Непалу втратили третину льоду через потепління – генсек ООН

Засніжені гори Непалу втратили майже третину свого льоду за понад 30 років через глобальне потепління.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після відвідин району поблизу гори Еверест, повідомляє Reuters.

Кліматологи кажуть, що за останні 100 років температура Землі в середньому зросла на 0,74 °C. Потепління в Гімалаях Південної Азії було більшим, ніж середні глобальні показники.

Реклама:

Льодовики в Непалі, затиснутому між двома основними країнами-забруднювачами вуглецем – Індією та Китаєм – танули на 65% швидше за останнє десятиліття, ніж за попереднє, заявив глава ООН.

"Сьогодні я тут, щоб кричати з даху світу: зупиніть божевілля", – сказав він, закликаючи покласти край "епосі викопного палива".

За словами генсека ООН, танення льодовиків призводитиме до підвищення рівня води в озерах та річках, які змиватимуть цілі громади. Вода у морях також буде підійматися рекордними темпами.

Гутерреш також закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 °C, щоб запобігти "найгіршому кліматичному хаосу".

Льодовики Гіндукуш-Гімалаїв можуть втратити до кінця століття до 75% свого об’єму через глобальне потепління, йдеться у звіті вчених, опублікованому в червні 2023 року. Це може спричинити небезпечні повені та нестачу води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірських районах.

Альпіністи, які поверталися з Евересту, казали, що зараз гора стала сухою та сірішою.

Реклама:

Нагадаємо, крижаний щит у західній Антарктиці продовжить танути, а зменшення викидів вже не допоможе.