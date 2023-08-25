В Антарктиді внаслідок глобального потепління загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів – вчені

В Антарктиді через рекордно низький рівень морського льоду, що спричинило глобальне потепління, загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.

Наприкінці 2022 року зміни клімату призвели до "катастрофічного збою в динаміці розмноженні цих тварин", повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment.

Вчені проаналізували супутникові знімки, зроблені у період з кінця жовтня до початку грудня 2022 року на затоці Верді, острові Смайлі, узбережжі Браянта та мисі Пфрогнер.

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Вони виявили, що тоді на материку до рекордно низького рівня зменшилася кількість антарктичного морського льоду.

На фото видно великі плями коричневого гуано – накопичення екскрементів – завдяки яким можна простежити колонії імператорських пінгвінів.

Тоді більшість територій майже повністю втратили морський лід, тому могло загинути близько 7 тисяч пташенят пінгвінів, які на той момент не мали водонепроникного пір’я на тілі.

"Якщо у цьому віці пташенята занурюються у воду, то вони тонуть, а якщо перебувають на кризі, то найімовірніше замерзнуть", – каже дослідник Британської антарктичної служби та провідний автор дослідження Пітер Фретвелл.

За словами старшої наукової співробітниці Австралійського антарктичного відділу Барбари Вінеке, у період до жовтня пташенята перебувають в "яслах" з однолітками, поки обоє їхніх батьків ловлять рибу.

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"Вони все ще не мають свого пухового оперення. Якщо лід тане і вони падають у воду, то гинуть", – додала Барбара Вінеке.

Як зазначають науковці, популяція імператорських пінгвінів залежить від морського льоду, який щороку зменшується, зокрема, через нагрівання світового океану. Морський лід вже розтанув на території довжиною близько 1,5 тисячі км.

Починаючи з 2018 року через це могло загинути 30% з відомих 62 колоній імператорських пінгвінів в Антарктиді.

"Це сумна історія. Танення морського льоду відбувається набагато швидше, ніж ми передбачали", – додав Фретвелл.

Нагадаємо, українські полярники показали момент народження субантарктичного пінгвінята.