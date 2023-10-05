Думали, що це Путін. Вчителі РФ привітали президента Росії із зображенням Степана Бандери

У Калузькій області РФ вчителі та школярі привітали президента Росії Володимира Путіна, тримаючи портрет молодого очільника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

Про цю подію повідомили низка росЗМІ і Telegram-каналів. З-поміж них Настоящее Время, Зеркало, Astra, ГоворитНеМосква, які послалися на пост Владислава Бохана.

За даними ЗМІ, вчителі нібито отримали завдання привітати президента РФ з майбутнім днем народженням, яке буде 7-го жовтня.

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Акцію мали провести за участю дітей. Разом із завданням школам вислали портрет молодого Путіна, а також гасло "Наш президент – завжди молодий! Наш президент – завжди з нами. Наша перемога – попереду."

Фото: Владислав Бохан

Вчителі виконали завдання, яке їм надіслали на пошту. Звіт відправили назд адресату. Ним виявився білоруський вчитель історії Владислав Бохан.

Саме він розіслав листи до 30 шкіл Калузької області. Половина з них не дійшла, тому що поштовий сервіс сприйняв їх як спам.

Про результати своєї акції він розповів у своєму телеграм-каналі. Бохан написав, що війна – корисна справа для згуртування маси навколо особистості президента, лідеря чи вождя, тому практикується й сьогодні.

Також історик додав, що підтриманий мовчанням більшості президент Путін йде війною в Україну, щоб згуртувати собою Росію перед ворогом.

"Здавалося б, нормально, що податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати у день народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Однак дійсність змушує засумніватися в щирості страждаючих, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера, який супроводжує його промови.

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Кажуть, ворога варто знати в обличчя... То чи там ворог насправді, де його шукають? Можливо варто придивитися? Підійти збоку? До дзеркала?", – питає риторично історик.

Фото: Владислав Бохан

Успішність акції ще раз підтвердив для "УП. Життя" сам Владислав Бохан. На запитання про те, як вдалося ошукати вчителів, він розповів про два фактори. Перший – те, що система витерла з людей агентність і суб’єктність. Тому люди стали ботами для виконання команд.

Другим фактором стало прохання в кінці розпорядженння написати пояснювальну та вказати ПІБ та посади відповідальних тим особам, які не братимуть участь в акції.

"А тут уже їх скалічена свідомість починає малювати потенційні страшні наслідки. Страх – основний рушій у цій системі", – додав Бохан.

Станом на першу годину дня, коли "УП. Життя" спілкувалася з вчителем з історії, пост у соціальній мережі Вконтакте видалили. Він знаходився за цим посиланням.

Фото: Скриншот "УП. Життя"

Для підтвердження акції Бохан надіслав матеріали вчителів зі звітом нам на пошту Gmail.

Фото: скриншот "УП. Життя"

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