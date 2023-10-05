Покусала агента: вівчарку Джо Байдена за прізвиськом Командор виселили з Білого дому

Німецьку вівчарку за прізвиськом Командор президента США Джо Байдена виселили з Білого дому.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на прессекретаря першої леді Елізабет Александер.

Пса виселели після низки укусів співробітників Секретної служби США. Наразі собака більше не живе з родиною.

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Командора зараз немає в кампусі Білого дому, поки що оцінюються наступні кроки – сказала Александер у заяві.

Фото: Білий дім

Собаку виселили за кілька днів після 11-го епізоду агресивної поведінки вівчарки, коли вона вкусила офіцера. Попередні інциденти також стосувалися інших агентів служби, які захищають президента.

Після отримання посади Джо Байден привіз у Білий дім 2-х німецьких вівчарок: Мейджора і Чемпа. Останній помер. На заміну йому з’явився Командор. Наразі він і Мейджор не перебувають у Білому домі.

Агенти Секретної служби США не несуть відповідальності за домашніх улюбленців президента, але часто неминуче опиняються поруч із ними. Вони постійно намагаються піклуватися про тварин, але Білий дім – це іноді дуже стресове середовище для собак.

Раніше ми писали, що Джо Байден отримав травму під час гри з собакою.