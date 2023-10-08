У Туреччині археологи виявили мармурову голову Александра Македонського. ФОТО

Під час розкопок на руїнах міста в Конуралпі, турецької провінції Дюздже, археологи виявили мармурову статую Александра Македонського.

Про це пише Heritage Daily.

Голову колишнього царя Македонії виявили на верхньому поверсі театру елліністичного періоду. Його звели близько 300-30 рр. до н.е.

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Під час розкопок знайшли мармурову голову розміром 23 см – від голови до шиї. Археологи датують її ІІ-м століттям нашої ери.

Після аналізу дослідники дійшли висновку, що статуя має зображення Александра Македонського.

Фото: Düzce Municipality

Очі на знайденій голові спрямовані вгору. Також видно кучеряву зачіску, яка спадає на шию та нагадує гриву лева.

Місто, де ведуть розкопки, відкрили у ХІХ ст. Їх курує археологічний відділ Університету Дюзче під патронатом музею Конуралп.

Поселення має ознаки елліністичного полісу. Тут знаходять залишки міських брам, акведуки, римськими мости тощо.

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