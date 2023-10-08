У Туреччині археологи виявили мармурову голову Александра Македонського. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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8 жовтня 2023

Під час розкопок на руїнах міста в Конуралпі, турецької провінції Дюздже, археологи виявили мармурову статую Александра Македонського.

Про це пише Heritage Daily.

Голову колишнього царя Македонії виявили на верхньому поверсі театру елліністичного періоду. Його звели близько 300-30 рр. до н.е.

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Під час розкопок знайшли мармурову голову розміром 23 см – від голови до шиї. Археологи датують її ІІ-м століттям нашої ери.

Після аналізу дослідники дійшли висновку, що статуя має зображення Александра Македонського. 

 Фото: Düzce Municipality

Очі на знайденій голові спрямовані вгору. Також видно кучеряву зачіску, яка спадає на шию та нагадує гриву лева.

Місто, де ведуть розкопки, відкрили у ХІХ ст. Їх курує археологічний відділ Університету Дюзче під патронатом музею Конуралп.

Поселення має ознаки елліністичного полісу. Тут знаходять залишки міських брам, акведуки, римськими мости тощо.

Раніше ми розповідали, що вчені могли знайти місце поховання Оттона І Великого.  

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