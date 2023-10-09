"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин

Українська правда. Життя редакційний колектив
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9 жовтня 2023

Редакція "Української правди. Життя" у пошуках ініціативного, відповідального і самостійного редактора/редакторки стрічки новин.

Ми шукаємо людину, яка зможе працювати у вихідні та святкові дні, а також три будні. Детальний графік обговоримо безпосередньо з кандидатом на посаду.

Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега – суспільство, медицина, психологія, освіта.

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Ви підходите нам, якщо:

  • маєте досвід роботи на стрічці новин від 1 року;
  • ваш рівень англійської мови не нижче середнього;
  • вмієте працювати самостійно;
  • розумієтеся на суспільній, медичній, психологічній, освітній тематиках;
  • маєте досвід роботи з адмінкою та соцмережами;
  • вмієте працювати оперативно та якісно;
  • знаєте граматику і пунктуацію на відмінно, не цураєтесь фемінітивів.

Якщо ви вмієте самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребуєте "трьох кіл" редагування, вам до нас!

Натомість ми пропонуємо:

  • дружний колектив;
  • можливість працювати і розвиватися в одному із топових видань України;
  • можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;
  • конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.

Надсилайте резюме і приклади своїх робіт одним листом на три адреси з поміткою "Редактор стрічки новин":

  • kateryna.khoroshchak@pravda.ua 
  • daria.poperechna@pravda.ua
  • ekateryna.lotohova@pravda.ua  

Дедлайн подачі резюме – 15 жовтня.

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