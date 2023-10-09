"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин

Редакція "Української правди. Життя" у пошуках ініціативного, відповідального і самостійного редактора/редакторки стрічки новин.
Ми шукаємо людину, яка зможе працювати у вихідні та святкові дні, а також три будні. Детальний графік обговоримо безпосередньо з кандидатом на посаду.
Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега – суспільство, медицина, психологія, освіта.
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Ви підходите нам, якщо:
- маєте досвід роботи на стрічці новин від 1 року;
- ваш рівень англійської мови не нижче середнього;
- вмієте працювати самостійно;
- розумієтеся на суспільній, медичній, психологічній, освітній тематиках;
- маєте досвід роботи з адмінкою та соцмережами;
- вмієте працювати оперативно та якісно;
- знаєте граматику і пунктуацію на відмінно, не цураєтесь фемінітивів.
Якщо ви вмієте самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребуєте "трьох кіл" редагування, вам до нас!
Натомість ми пропонуємо:
- дружний колектив;
- можливість працювати і розвиватися в одному із топових видань України;
- можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;
- конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.
Надсилайте резюме і приклади своїх робіт одним листом на три адреси з поміткою "Редактор стрічки новин":
- kateryna.khoroshchak@pravda.ua
- daria.poperechna@pravda.ua
- ekateryna.lotohova@pravda.ua
Дедлайн подачі резюме – 15 жовтня.
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