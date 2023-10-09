"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин

Редакція "Української правди. Життя" у пошуках ініціативного, відповідального і самостійного редактора/редакторки стрічки новин.

Ми шукаємо людину, яка зможе працювати у вихідні та святкові дні, а також три будні. Детальний графік обговоримо безпосередньо з кандидатом на посаду.

Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега – суспільство, медицина, психологія, освіта.

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Ви підходите нам, якщо:

маєте досвід роботи на стрічці новин від 1 року;

ваш рівень англійської мови не нижче середнього;

вмієте працювати самостійно;

розумієтеся на суспільній, медичній, психологічній, освітній тематиках;

маєте досвід роботи з адмінкою та соцмережами;

вмієте працювати оперативно та якісно;

знаєте граматику і пунктуацію на відмінно, не цураєтесь фемінітивів.

Якщо ви вмієте самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребуєте "трьох кіл" редагування, вам до нас!

Натомість ми пропонуємо:

дружний колектив;

можливість працювати і розвиватися в одному із топових видань України;

можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;

конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.

Надсилайте резюме і приклади своїх робіт одним листом на три адреси з поміткою "Редактор стрічки новин":

kateryna.khoroshchak@pravda.ua

daria.poperechna@pravda.ua

ekateryna.lotohova@pravda.ua

Дедлайн подачі резюме – 15 жовтня.

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