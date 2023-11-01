Суд відхилив клопотання про запобіжний захід голові НСЗУ

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак.

Про це повідомили на сторінці НСЗУ в Facebook.

"НСЗУ всебічно зацікавлена у забезпеченні чесного та об’єктивного процесу. Адже Національна служба здоров’я діє в межах законодавства та переконана у своїй позиції.

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Національна служба здоров'я завжди була і залишатиметься прозорою та відкритою інституцією", – заявили в НСЗУ після рішення суду.

Фото: НСЗУ/Facebook

27 жовтня Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до розтрати 2 мільйонів гривень.

За даними слідства, у квітні 2022 року одне із державних підприємств виконувало роботи з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Водночас в акті здачі-приймання послуг були включені всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Як заявили правоохоронці, керівниця НСЗУ не перевірила виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього були витрачені зайві бюджетні кошти.

На роботі та вдома у Наталії Гусак провели обшук та вилучили документи й інші речові докази.

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НСЗУ розцінила обшуки як тиск з метою блокувати роботу служби.