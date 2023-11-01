У Франції судять дилера, який перепродав африканську маску у 28 тисяч разів дорожче, ніж купив

У Франції дилера секонд-хенду судять за ймовірний обман, бо він придбав старовинну африканську маску, а потім продав у 28 тисяч разів дорожче.

Чоловік купив у літнього подружжя рідкісну маску ХІХ ст. за 150 євро, а перепродав за 4,2 млн євро, повідомляє ВВС та The Guardian.

Подружжя пенсіонерів знайшло маску з Габону в будинку свого предка, який був колоніальним губернатором. Вони продали її дилеру у 2021 році, а справжню вартість дізналися лише через півроку під час аукціону.

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Однак після відкриття справи уряд Габону звернувся до суду з проханням зупинити розгляд справи і повернути маску на її історичну батьківщину.

Фото: Pascal Guyot/AFP/Getty Images

Усе почалося з того, що літня пара, яка мешкає в Евре-е-Луар, вирішила продати свій будинок для відпочинку в Гарді на півдні Франції, але для цього їм потрібно було прибрати з горища різний мотлох.

Вони звернулися до дилера, який купив кілька предметів, зокрема дерев'яну маску, що припадала пилом на горищі.

Будинок і маска належали дідусеві чоловіка Рене-Віктору Едварду Морісу Фурньє, який був колоніальним губернатором в Африці.

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Пара продала маску за 150 євро, а через півроку виявилось, що її ціна значно вища.

Власники будинку прочитали в газеті повідомлення про продаж на аукціоні в Монпельє рідкісної і цінної маски "Нгі" ХІХ століття, виготовленої габонським народом фанг. Вони впізнали маску на фото.

В аукціонному каталозі йшлося, що таких масок у світі близько десятка. А ця потрапила до французького колоніального губернатора Рене-Віктора Фурньє, "близько 1917 року за невідомих обставин – ймовірно, під час подорожі у Габон".

"Ця маска рідкісніша за картину Леонардо да Вінчі", – сказав тоді один з експертів французьким ЗМІ.

Маска, яку аукціоністи спочатку оцінили в 300 тисяч євро, була куплена за 4,2 млн євро.

Після цього подружжя подало позов, щоб анулювати продаж.

Однак продавець артефакту стверджує, що, купуючи її у власників, навіть не здогадувався, наскільки вона цінна.

А уряд Габону наголошує, що маска була вкрадена, і вимагає її повернення.

Він попросив суд відкласти винесення рішення до розгляду його власного позову.

Ця історія вкотре порушила дискусію про історичну спадщину Африки, присвоєну французькими колонізаторами.

Раніше, у 2020 році, французький парламент проголосував за повернення Сенегалу та Беніну цінних артефактів, які були розграбовані в колоніальні часи.