На Львівщині жінку оштрафували за те, що її син стріляв з іграшкового пістолета у школі

У Львівській області оштрафували матір школяра, який у класі стріляв з іграшкової зброї.

Про це йдеться у постанові Червоноградського міського суду.

9 жовтня 2023 року школяр до однієї з червоноградських гімназій, у якій він навчається, приніс іграшковий пістолет. В кабінеті хлопець почав стріляти пластиковими кульками.

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Через цей випадок вчителі звернулися до поліції. Правоохоронці склали на матір хлопця протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.

На Львівщині оштрафували матір неповнолітнього, який у школі стріляв з іграшкового пістолета. Фото: leporiniumberto/Depositphotos

На засідання суду жінка не прийшла, однак у матеріалах справи є її заява про визнання вини.

Суддя визнав матір школяра винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. За це її оштрафували на 850 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині оштрафували батька школяра, який образливо відредагував фото вчительки.

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