Чому космічні тіла переважно круглі – розповідають у NASA

Переважна кількість планет і їхніх супутників у космосі є сферичної форми.

На думку вчених, круглими небесні тіла робить сила тяжіння, повідомляє Live Science.

"Ефект округлення гравітації є результатом сили тяжіння, яку об’єкт – у цьому випадку небесне тіло – чинить на себе. Як тільки планета або, можливо, місяць накопичить достатню масу, її власне тяжіння притягне її до сферичної форми", – каже Анджалі Тріпаті, астрофізик із Програми дослідження екзопланет NASA.

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Тіла Всесвіту утворилися після Великого вибуху близько 13,8 мільярда років тому.

Переважна кількість планет і їхніх супутників у космосі є сферичної форми. Не є винятком і Місяць

Крихітні частинки пилу, що циркулювали у величезних хмарах пилу у формі бублика, почали стикатися. Якщо зіткнення було досить м'яким, за даними NASA, частинки пилу злилися.

Зіткнення за зіткненням створювало ефект сніжної кулі. Чим більшу масу накопичувала планета, що розвивалася, тим більше зростала її гравітація і тим більше матерії вона притягувала.

Бруно Мерін, астроном і голова Центру наукових даних ESAC Європейського космічного агентства в Мадриді сказав, що "гравітація тягне всю матерію до центру ваги".

"Це як кухонна раковина. Вся вода витече через отвір у дні. У випадку з планетами кожен шматочок матерії намагається наблизитися якомога ближче до центру тяжіння", – каже вчений.

Планетні тіла продовжуватимуть зміщувати матерію, поки не знайдуть рівновагу, стан, у якому кожна точка знаходиться якомога ближче до центру.

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"Єдиною формою, яка досягає такого роду рівноваги в космосі, є сфера", – сказав Мерін.

Планети Меркурій і Венера є майже ідеальними сферами, тому що вони повільніше обертаються.

Крижані планети також є майже ідеально круглими, оскільки шар льоду розподіляється дуже рівномірно.

Утім, кругла форма не означає, що кожна планета є ідеальною сферою. Газові гіганти Юпітер і Сатурн випирають на своєму екваторі через те, що вони швидко вони обертаються.

Сатурн виглядає як баскетбольний м’яч, на якому хтось сидить, повідомляє NASA.

Земля має крихітну опуклість, вона є сплюснутою або злегка сплюснутою кулею.

Утім, хоча Всесвіт "кишить" сферами, багато тіл у космосі навіть віддалено не є сферичними.

Астероїди та комети можуть мати будь-яку форму, змінену в результаті падінь і міжзоряного обертання.

У Марса є супутник у формі картоплі під назвою Фобос. Фактично лише близько 20 із майже 300 відомих супутників Сонячної системи мають звичну круглу форму, решта мають більш неправильну.

Через їхню меншу масу вони не мають достатньо сили тяжіння, щоб вирівняти свою форму.