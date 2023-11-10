Учені показали, який вигляд з космосу має Японія восени. ФОТО

Місія Copernicus Sentinel-3 зробила супутниковий знімок, на якому зображений осінній Японський архіпелаг. Фото датоване 1 листопада 2023 року.

Японія складається з тисяч островів, що простягаються приблизно на 2500 кілометрів у західній частині Тихого океану. На знімку зафіксувати три з чотирьох головних островів, які займають більшу частину країни, пише The European Space Agency.

З півночі на південь видно Хонсю – найбільший острів, що тягнеться дугою з північного сходу на південний захід. Сікоку розташований під нижньою частиною Хонсю, а Кюсю – в нижній частині.

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"На зображенні також видно, що Японія в основному гірська, а близько 68% території вкрито лісом. Більш низькі температури та менша кількість денних годин призвели до того, що листя набрало червоної та коричневої барв, особливо у верхній частині зображення. Кольори листя залежать від порід дерев, місцевої погоди, а також висоти та орієнтації схилів", – стверджують у The European Space Agency.

Фото: ESA

На знімку міська та сільськогосподарські землі різко контрастують з сірими тонами. Найбільшою територією на східному узбережжі Хонсю є столиця Японії – найбільший у світі мегаполіс Токіо. На південь уздовж тихоокеанського узбережжя Хонсю можна побачити міста Нагоя та Осака.

На південному острові Кюсю видніється вулкан Сакурадзіма – з його вершини здіймається стовп диму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телескоп Вебба показав барвисте скупчення галактик "Різдвяна ялинка".

Ірина Батюк, УП. Життя

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