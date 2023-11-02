Вчені знайшли ще один спосіб, за допомогою якого люди відчувають дотик – дослідження

Науковці з Імперського коледжу Лондона виявили раніше невідомий спосіб відчувати легкі дотики – безпосередньо через волосяні фолікули.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Science Advances, пише Science Alert.

Раніше вважалося, що лише нервові закінчення на шкірі та навколо волосяних фолікулів можуть передавати відчуття.

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Однак команда дослідників секвенувала РНК та виявила, що зовнішня коренева оболонка волосяного фолікула має більше рецепторів, чутливих до дотику, ніж еквівалентні клітини в шкірі.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Вони перевірили це під час експерименту, який показав, що механічна стимуляція волосяного фолікула активує сенсорні нерви поруч із ними.



Це відбувається через виділення нейротрансмітерів серотоніну і гістаміну через крихітні мішечки, що називаються везикулами.

Науковці пояснюють, що нервові клітини, які сприймають дотик, називаються механорецепторами. Через них ми можемо відчувати все – від легкого вітерця до міцного натискання.

Вчені дійшли висновку, що клітини волосяного фолікула взаємодіють виключно з низькопороговими механорецепторами, здатними відчувати ніжні дотики.

"Це дивовижне відкриття, оскільки ми ще не знаємо, чому клітини волосяного фолікула відіграють таку роль у сприйнятті легкого дотику.

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Оскільки фолікул містить багато сенсорних нервових закінчень, тепер ми хочемо визначити, чи волосяний фолікул активує певні типи сенсорних нервів за невідомим, але унікальним механізмом", – каже біоінженер з Імперського коледжу Лондона Клер Хіггінс.

Вчені зауважують, що експерименти проводили з використанням клітин шкіри, а не клітин волосяного фолікула. Вони спостерігали вивільнення гістаміну та невелику кількість серотоніну.

"Наша робота розкриває нову роль клітин шкіри у вивільненні гістаміну з можливим застосуванням для дослідження екземи", — додає Хіггінс.