Маски на обличчі можуть провокувати екземи: дослідження

Люди з чутливою шкірою можуть мати ризик спалаху екземи, викликаного носінням маски для обличчя.

Екзема є найбільш поширеним алергічним захворюванням шкіри.

З початку пандемії на погіршення стану шкіри обличчя скаржаться все більше пацієнтів, зауважують дерматологи.

Медики виявили проблему, коли 60-річний чоловік з кількома алергіями на шкірі в анамнезі переніс дерматит, викликаний його маскою.

Спочатку намагаючись діагностувати корінь проблеми, лікарі зрозуміли, що причиною цього стали еластичні стрічки його маски.

У пацієнта діагностували випадок контактного дерматиту – форми екземи, що підживлюється реакцією на речовину або матеріал.

На погіршення стану шкіри скаржаться все більше пацієнтів. Фото: Donatella_Loi Depositphotos

Чоловік приймав звичайний протиалергічний препарат до того, як виявили проблему з маскою.

Але це було неефективно, і згодом він повернувся до своїх лікарів із цим питанням.

І медики припустили, що винна саме маска.

"Ми зрозуміли, що його висип з'явився саме там, де прилягають еластичні частини маски", – зазначає лікар-алерголог доктор Крістін Шмідлін, співавтор статті.

Ми зменшили кількість преднізолону та порадили йому використовувати місцевий стероїд та місцевий імунодепресант, поки висип не зникне.

Ми також сказали йому використовувати маски на бавовняній основі без барвників без еластичних речовин.

Під час наступного телефонного візиту через тиждень пацієнт сказав, що висип трохи покращився"

Висновки лікарів були представлені на щорічній зустрічі з питань алергії, астми та імунології.

Це підтверджують і нещодавні дослідження, які провели у Великій Британії, які виявили безпрецедентні показники професійного дерматиту серед медичних працівників.

Більшість покриттів, включаючи 3-шарові маски та KN95, виготовляються з нетканих матеріалів, що мають фетровий склад.

Експерти стверджують, що ці матеріали, як правило, спричиняють пошкодження мікротрінням, викликаючи легкий та помірний дискомфорт, особливо у людей з чутливою шкірою.

Покриття допомагають запобігти передачі вірусу. Але носіння їх протягом тривалого періоду може викликати висипання.

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