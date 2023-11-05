Щури продемонстрували ознаки уяви під час гри у віртуальній реальності – дослідження

Вчені занурили щурів у світ віртуальної реальності (VR), де вони грали в ігри. Але виграти їх можна було лише за допомогою творчого планування маршруту.

Деяким щурам вдалось пройти завдання науковців, тому вчені припускають, що щури мають ознаки уяви. Результати дослідження опублікували науковці з Медичного інституту Говарда Хьюза у журналі Science, пише Live Sciene.

Планування маршруту та орієнтування на місцевості є базовими навичками для людей.

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Цей тип уяви контролюється гіпокампом – областю мозку, яка бере участь у навчанні та пам'яті. Наприклад, людям із пошкодженим гіпокампом важко уявити віртуальні маршрути.

Раніше науковці не знали, чи володіють таким типом уяви щури. Тож дослідники використовували віртуальну реальність (VR), щоб вивчити це.



Команда імплантувала електроди в мозок щурів для вимірювання їх активності в гіпокампі. Після того їх занурили у світ віртуальної реальності: вони знаходились на арені, оточеній 360о екраном, на якому було віртуальне середовище.

Гризунів помістили на сферичну бігову доріжку, яка дозволяла їм вільно обертатися та переглядати всю панораму.

Потім вчені додали у віртуальному середовищі стійку, де щури отримували частування.

У кожному раунді стійка опинялась в новому місці, тож після кількох ігор щури досліджували весь ландшафт.

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Для кожного набору координат у віртуальному середовищі електроди виявляли певний патерн активності в гіпокампі.

Вчені припустили, що щури могли б відтворити ці шаблони, якби вони уявили, що слідують маршрутом. Тоді дослідники від’єднали бігову доріжку та винагородили щура за відтворення моделі активності гіпокампа.

Наступним завданням було відтворити маршрут. Вони під'єднати датчики та спостерігали, як комп'ютер перетворює мозкову активність тварини на рух на екрані віртуальної реальності.

Тобто щури мали використовувати свої думки і будувати маршрут в голові, щоб дійти до винагороди.

Виявилось, що гризуни створювали ефективні маршрути в мозку, навіть незалежно від того, як вони фізично рухалися.

І на третьому етапі дослідники перевірили, чи можуть щури уявити рух предмета до стійки воріт, а не самих себе.

Ця гра отримала назву "Джедай". Вона вимагала від щурів "використовувати силу", щоб перемістити віртуальну коробку до стійки воріт. Успіх гризунів показав, що вони можуть використовувати свої ментальні карти, щоб думати про навігацію об’єкта в навколишньому середовищі, не рухаючись.

Так само, наприклад, людина, яка сидить в офісі, може уявити, що бере чашку біля кавоварки та наповнює її кавою.

Але вчені вирішили ускладнити завдання та змінили місце розташування цілі, вимагаючи від тварини вироблення моделей активності, пов’язаних з новим місцем.

Подібно до людей, щурам було потрібно лише кілька секунд, щоб спланувати маршрути, що свідчить про те, що ця форма уяви може бути подібною між видами.

"Я бачив, як той самий експеримент проводився на людях і дає схожі результати, що само по собі вказує на потенційну схожість", – сказав один із керівників дослідження Чонгсі Лай.

Водночас його колега Альберт Лі зауважив, що далі варто дослідити, чи зможуть щури орієнтуватися в навколишньому середовищі без отримання підказок.