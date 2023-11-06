Які зміни в організмі котів може викликати перегодовування – дослідження

Переїдання не лише спричиняє збільшення ваги у котів, але й може вплинути на перетравлення поживних речовин й спричинити зміни в їхній кишковій мікробіоті.

Про це йдеться у досліджені, опублікованому в Journal of Animal Science, пише Science Alert.

В експерименті взяли участь 11 "худих", стерилізованих дорослих кішок.

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Протягом двох тижнів їх годували доступною, збалансованою та дозованою дієтою, допоки науковці проводили базові вимірювання.

Наступні 18 тижнів тваринами давали однакову їжу, але дозволяли їсти скільки завгодно.



На початковому етапі, а також через 6, 12 і 18 тижнів після початку недозованого харчування, дослідники збирали зразки фекалій і крові. Вони також стежили за фізичною активністю тварин.

"Ми очікували, що збільшення ваги може призвести до зниження фізичної активності, але ми не спостерігали жодних послідовних змін у рівні активності. Однак це може відрізнятися залежно від окремих котів та їх оточення, а також від того, наскільки їхні власники з ними взаємодіють", – зазначив автор дослідження та науковець з питань харчування Келлі Свонсон.

При цьому збільшення порцій спричинило зростання ваги чотирилапих та рівня жиру в їх організмі, водночас здатність перетравлювати поживні речовини знижувалася.

"Коли організм отримує менше їжі, він буде більш ефективним у видобутку поживних речовин. Але коли кількість їжі збільшується, вона проходить через травну систему швидше, і в процесі витягується менше поживних речовин", – каже Свонсон.

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Науковці також дослідили фекалії тварин – стілець був більш кислим. Це ознака того, що їжа не перетравлюється ефективно.

"У людей низький рН калу вказує на погане засвоєння вуглеводів і жиру. Наші висновки корелюють із цим, оскільки зниження рН фекалій узгоджується з більшим споживанням їжі та зниженням засвоюваності", – пояснює науковець.

Дослідники виявили відмінності в типах мікробів з кишківника до та після 18 тижнів вільного годування.

А ще відмітили, що час проходження їжі по шлунково-кишкового тракту скоротився приблизно на 25%.

"Зміна часу проходження шлунково-кишкового тракту була новим відкриттям і потенційною причиною зміни фекальної мікробіоти", – каже дослідник Свонсон.

Він додав, що після експерименту 11 котів потрапили на обмежену дієту, яка, на щастя, дозволила їм схуднути та повернутися до початкового рівня.