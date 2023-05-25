Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага

Багато людей люблять пухкеньких котів з боками та щічками.

Якщо люди сідають на дієти і ходять в зал, аби скинути зайві кілограми, то великий об‘єм талії у кота рідко когось турбує.

"Котобатьки" звикли вважати огрядність ознакою "мімімішності" та міцного здоров‘я тварини.

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Але надмірна вага чи ожиріння знижує якість життя, спричиняє хвороби і скорочує ті роки, які улюбленець може провести з вами.

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Чому надмірна вага небезпечна для кота, як зрозуміти, що улюбленець надто пухкий, і допомогти йому правильно схуднути?

Розібратися в цій темі нам допомогла ветеринарка Еля Журавель, а також матеріали організації Pet Obesity Prevention та The World Small Animal Veterinary Association.

Чому коти набирають вагу?

Набір ваги супроводжується порушенням балансу між надходженням поживних речовин та енергетичними втратами, пояснює Еля Журавель.

Коли кількість їжі перевищує потреби організму тварини – вона набирає вагу.

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Від переїдання у тварини може виникнути ожиріння. Це самостійне захворювання, хоча його можуть спричинити деякі хвороби, рідкісні генетичні дефекти, фармацевтичні препарати (наприклад, медикаментозна поліфагія, спричинена глюкокортикоїдами та протисудомними ліками).

Також коти часто гладшають після кастрації або стерилізації: після такої процедури коти в 3,4 рази частіше страждають від надмірної ваги, ніж нестерилізовані улюбленці.

Це не причина відмовлятися від кастрації – просто потрібно буде подбати про правильне харчування вашого улюбленця.

"Статистично понад 60% котів набирають вагу протягом перших 4 місяців після кастрації.

На це впливає зміна гормонального фону, яка спричиняє підвищення апетиту та зниження енергетичних втрат. Якщо спростити, у котів немає бажання та причин багато рухатися", – каже ветеринар.

Дослідники Корнелльського університету виявили ще кілька чинників, які можуть сприяти набору ваги:

неактивні коти, які майже не мають фізичних навантажень, у 16 разів частіше страждають від ожиріння;

коти, які живуть у квартирах, приблизно вдвічі частіше страждають від надмірної ваги, ніж тварини, які живуть у великих будинках або на відкритому повітрі;

ожиріння більш поширене у котів змішаних порід, ніж у породистих. Водночас деякі з найбільш популярних породистих котів є худорлявими від природи (сіамські, бірманські);

надмірну вагу також частіше фіксують у котів, які харчуються за спеціальною дієтою для лікування інших захворювань, окрім ожиріння.

Як зрозуміти, що кіт має зайву вагу або ожиріння?

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"Універсальних норм немає через індивідуальну особливість кожної тварини. Умовно, це як казати, що дівчинка має важити 60 кг у 25 років.

Для визначення ожиріння існують певні методи діагностики, як-от визначення індексу маси тіла", – каже Еля Журавель.

Індекс маси тіла повинен рахувати лікар, зваживши вашого улюбленця. Нормальна вага у котів залежить від віку, породи та багатьох інших чинників.

Водночас існують шкали оцінки, якими власники тварин можуть скористатися самостійно.

Всесвітня ветеринарна асоціація, яка займається малими тваринами (The World Small Animal Veterinary Association) розробила інструкцію щодо визначення недостатньої або надмірної ваги у котів.

У цьому гайді форму кота можна оцінити за 9-бальною шкалою (1 – надмірна худоба, а 9 – ожиріння).

Колаж: Андрій Калістратенко, УП. Дані: The World Small Animal Veterinary Association

Якщо дуже спростити, можна умовно поділити фізичну форму кота на три категорії.

Надто худий кіт: Ребра і хребет помітні або дуже легко промацуються, і ви майже не відчуваєте жирової тканини. Немає прошарку жиру на животі. Тазові кістки легко проглядаються і промацуються. Талія дуже виражена і вужча за ребра. Живіт дуже втягнутий.

Ребра і хребет помітні або дуже легко промацуються, і ви майже не відчуваєте жирової тканини. Немає прошарку жиру на животі. Тазові кістки легко проглядаються і промацуються. Талія дуже виражена і вужча за ребра. Живіт дуже втягнутий. Ідеальний кіт: Правильні пропорції, жир трохи прикриває ребра. Талію трохи видно за ребрами, але вона не виражена. Живіт підтягнутий, є мінімальна жирова "подушка".

Правильні пропорції, жир трохи прикриває ребра. Талію трохи видно за ребрами, але вона не виражена. Живіт підтягнутий, є мінімальна жирова "подушка". Кіт з надмірною вагою: Ребра важко відчуваються або не відчуваються взагалі під жировим покривом. Є жирові відкладення над попереком і лапами, на мордочці. Живіт округлий, не підтягнутий, талія відсутня.

"Якщо за цією шкалою власник розуміє, що кіт має ознаки ожиріння, або власник регулярно зважує тварину та бачить певний плюс на вагах, який його дивує – це привід звернутися до лікаря", – каже лікарка.

Варто звернути увагу на "abdominal tuck" – підтягнутість живота. Це нахил живота за грудною кліткою, який помітно, якщо дивитися на кота збоку (щось на кшталт котячого пресу).

Якщо живіт занадто "впалий" – кіт має дефіцит ваги, якщо замість підтягнутої лінії висить крупний животик – кіт надто пухкий.

Зауважимо, що коти не мають занадто "відвислого" животика навіть після вагітності.

"Киці, які народжували, швидко приходять у звичайну форму. Доки лактація триває – будуть збільшені молочні залози, але їх важко з чимось переплутати або прийняти за жирок", – каже Еля Журавель.

У будь-якому випадку треба звертатися до лікаря – він підкаже, чи є у кота зайва вага і як правильно худнути.

Чому зайва вага шкідлива для кота?

Фото: Astrid860/GettyImages

У нашій культурі люблять товстих котів. Але надмірна вага та ожиріння не приносять здоров’я ні тваринам, ні людям.

"Найбільша проблема взаєморозуміння між лікарем та власником виникає ще на стадії встановлення діагнозу ожиріння.

Котомамам та кототатам здається, що це милий живіт, а не величезна проблема. Про те, що це несе ризик загрози життю, більшість людей не здогадується", – каже Еля Журавель.

Зайва вага – це проблема. А ожиріння – захворювання, яке призводить до зниження якості життя, ортопедичних проблем, спричиняє біль та дискомфорт.

Надмірна вага майже завжди провокує захворювання, які на ранніх стадіях не показують симптомів – наприклад, ліпідоз печінки.

Однак цю хворобу спричиняє і голод – навіть доба голоду може закінчитись погано для печінки кота.

Фото: ablokhin/GettyImages

Поширеним наслідком ожиріння у котика є цукровий діабет – вкрай небезпечний стан, який важко контролювати.

Кіт із таким діагнозом потребує діагностики та лікування, яке власник повинен буде організувати вдома.

"Лікування цукрового діабету, як і у людей, супроводжується вимірюванням глюкози, щоденно по декілька разів, та ін’єкцій інсуліну.

Чи готові власники товстенького кота на це? Гадаю ні, тому варто профілактувати та лікувати ожиріння", – каже ветеринар.

Ожиріння може спричинити захворювання нирок, печінки, серця, сечового міхура та сечовивідних шляхів, гіпертонію, артрит та остеоартрит, репродуктивні захворювання, шкірні хвороби та навіть сліпоту через високий кров'яний тиск.

Якість життя улюбленця також залежить від ваги.

Коти з ожирінням зазвичай менше взаємодіють зі своєю сім'єю, менш енергійні та грайливі, кажуть у Pet Obesity Prevention.

Дослідження показують, що коти з надмірною вагою та ожирінням живуть менше, ніж їхні родичі з нормальною вагою.

У Корнелльському університеті дають і таку статистику:

Коти із зайвою вагою чи ожирінням у 4,5 рази частіше хворіють на цукровий діабет порівняно з котами з оптимальною вагою.

Тварини з ожирінням у 7 разів частіше потребують ветеринарної допомоги через кульгавість, спричинену захворюваннями суглобів, а "важкі коти" – втричі частіше.

Коти з ожирінням втричі частіше потребують лікування неалергічних шкірних захворювань – адже якщо в улюбленця дуже велика вага, він не може дотягнутися до всіх частин свого тіла, щоб вилизатися.

"Ожирілі" коти вдвічі частіше помирають у середньому віці, який для котів становить від 6 до 12 років.

Як допомогти коту схуднути?

✅ Насамперед – йдіть до ветеринара

Сучасні рекомендації щодо схуднення котів базуються саме на організації годування, а не на фізичному навантаженні, каже Еля Журавель.

❌ Але не можна саджати кота на дієту без консультації з ветеринарним лікарем.

Переконайтеся, що у вашого улюбленця немає захворювання або якогось патологічного процесу, що спричиняє надмірну вагу!

✅ Налагодьте раціон

Головна мета власників – з’ясувати добову норму годування.

Зазвичай усереднені норми вказані на упаковці, якщо тварину годують комерційним кормом, каже Еля.

Якщо це натуральний раціон – добову норму допоможе визначити лікар.

"Налагодження харчування – це введення режиму годування та корекція кількості.

Сухий та вологий корми мають бути відповідної якості та мати зрозумілий склад, основа харчування – це збалансований раціон", – каже Еля.

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Дешеві корми з супермаркету або їжа зі столу – поганий варіант. Підібрати харчування допоможе ветеринарний лікар на консультації, виходячи з маси тіла, віку, хронічних захворювань, активності тварини.

"Наприклад, старшим тваринам з хронічною нирковою недостатністю потрібен корм зі зниженим вмістом білка та фосфору, а тваринам з сечокам‘яною хворобою потрібно обирати корм, який буде змінювати pH сечі", – каже лікарка.

Якщо тварина на комерційному кормі – ветеринар не рекомендує додавати щось зі звичайних продуктів, оскільки це може спричинити дисбаланс нутрієнтів.

Якщо кіт на натуральному харчуванні – не можна давати продуктів з великим вмістом жиру: сир, сметану, вершки, масло, ковбаси, жирні сорти м’яса (свинину), тим більше цукор (солодощі, хлібобулочні вироби).

❌ Не можна змушувати кота голодувати або давати йому замало їжі!

Фото: oxygen/GettyImages

Починаючи програму зниження ваги, дуже важливо ретельно контролювати і записувати калорії.

Недостатнє харчування може призвести до серйозних наслідків, зокрема до небезпечної хвороби, як-от ліпідоз печінки.

Основна причина ліпідозу печінки у котів – тривалий голод (понад 12-24 години).

На відміну від людини чотирилапий улюбленець не може терпіти голод декілька днів.

Ліпідоз виникає через низку метаболічних порушень, які змушують гепатоцити (функціональну одиницю печінки) накопичувати тригліцериди – це призводить до того, що печінка просто не може виконувати свої функції.

"Захворювання дуже важко піддається лікуванню, тому дуже важливо запам’ятати – котам голодувати не можна за будь-яких обставин", – наголошує ветеринар.

✅ Видавайте їжу порціями

Більшість власників постійно залишають корм у котячій мисці – лікарка радить від цього відмовитися.

"Зазвичай котик має вільний доступ до їжі, що призводить до безконтрольного потрапляння калорій до організму.

Коти, особливо після кастрації, не можуть контролювати апетит, тому споживають набагато більше, ніж потрібно організму для функціонування", – каже Еля.

Потрібно організувати годування так, щоб їжа не була в постійному доступі кота, а йому довелося шукати її по різних куточках оселі.

"Таким чином з’являється час на насичення та підтримується втрата калорій завдяки руху", – додає медик.

Не використовуйте автоматичні годівнички, які також безконтрольно подають їжу.

✅ Рахуйте калорії та нутрієнти

Котам категорично не можна їсти солодку їжу, не варто давати також "людські продукти" зі столу

"Їжу обов’язково потрібно зважувати, тому що всім нам здається, що котик не доїдає, але в невеликій жменці корму може міститися добова норма калорій", – каже Еля.

Водночас важливий не лише дефіцит калорій – треба враховувати потреби в основних поживних речовинах, макро та мікроелементах, мінералах та вітамінах.

Для цього обов‘язково варто звернутися до лікаря.

"Часто люди стають дуже самостійними та роблять помилки – це має розраховувати виключно лікар", – наголошує ветеринар.

✅ Пробудіть "хижака"

Котобатькам важливо усвідомлювати, що кіт – хижак, каже Еля Журавель.

Дуже важливо підтримувати інстинктивну поведінку, а саме – добування їжі та мисливський інстинкт.

Звісно, не можна відправляти кота "ловити мишей" – стимулювати мисливський інстинкт та навіть фізичну активність можна за допомогою ігор.

"Коли тварина змушена здобувати їжу, вона рухається і втрачає енергію.

Зараз є безліч інтерактивних іграшок для котів, які будуть стимулювати мисливський інстинкт та давати інтелектуальне навантаження", – каже ветеринарка.

Наприклад, можна запропонувати коту іграшки-головоломки, де є відділення для смаколиків.

Чотирилапому треба буде відкривати різні "кишеньки", рухати частинки головоломки, щоб дістати ласощі.

Також існують різні смарт-іграшки та інтерактивні годівнички.

✅ Збільшіть фізичну активність

Фото ілюстративне, котам така активність не підійде! Фото: Grace Cary/GettyImages

В асоціації Pet Obesity Prevention кажуть, що коту потрібно мінімум 15-20 хвилин активності на день.

Не обов‘язково, щоб ці 15 хвилин гри відбулись одразу – кіт може гратися чи бігати кілька разів на день по 5 хвилин.

Робити "тигидик" по квартирі і гратися, аби кіт шукав смаколик або наздоганяв іграшкову мишу – завжди хороший варіант.

Господар кота може побігати разом з ним.

А як щодо бігових доріжок для котів?

У соцмережах є багато відео, де коти худнуть на бігових доріжках чи бігових колесах.

А у 2020 році українці спостерігали за котом Антоном, який 6 тижнів тренувався у басейні.

Утім, повторювати таке "котяче плавання" ветеринарка не рекомендує.

Зазвичай коти не люблять воду – тому випадок Антона радше є винятком, ніж правилом.

"Заохочення тварини рухатися – це дуже гарна можливість знизити вагу, але змусити кота щось зробити – той ще квест. Якщо власникам вдається домовитися з котиком та запропонувати йому якийсь вид активності – це великий успіх.

Але змусити кота бігати по доріжці майже неможливо, це може спричинити стрес та небажані реакції, пов’язані з ним", – каже Еля.

Фото: sdominick/GettyImages

Звісно, ризик "перепрацювати в залі" у кота не такий високий, як у людини. Якщо кіт відчує втому, то припинить ходити по колесу.

Однак інтенсивний біг може зашкодити, якщо у кота є захворювання серцево-судинної системи.

"Всі критичні стани мають якусь певну передісторію та супутні фактори: спека, висока вологість повітря, тривала відсутність води у вільному доступі, фактори стресу та відчуття небезпеки, яке змушує тварину кудись активно бігти та ховатися.

Такі речі можуть спричинити гострі респіраторні реакції, наприклад, набряк легень, що дійсно потребує термінової госпіталізації", – додає лікарка.

✅ Обійми та погладжування ніхто не скасовував!

Фото: Drazen_/GettyImages

Іноді нявкання чи "вимогливу" поведінку кота господарі сприймають як випрошування їжі. Однак коту потрібна увага, тактильність.

Не забувайте гладити кота, гратися з ним, адже домашні улюбленці, як і люди, можуть "заїдати" нудьгу.

✅ Обов’язково звертайтеся до ветеринара

По-перше, дуже важливо профілактувати захворювання у домашніх улюбленців.

"Я раджу відвідувати ветеринара раз на рік тваринам до 4 років, та два рази на рік після 4 років задля профілактичного огляду та базової діагностики.

Профілактика – запорука успіху та завжди простіша, ніж лікування", – наголошує Еля Журавель.

Котам потрібно проходити щорічний чекап, який включає загальний та біохімічний аналіз крові, ехокардіографію та УЗД черевної порожнини.

"Додаткові обстеження лікар може запропонувати на підставі результатів основних досліджень, наприклад, аналіз сечі, гормональні дослідження, електрокардіограму", – каже Еля Журавель.

По-друге, якщо кіт погладшав, тільки лікар може визначити правильний раціон для схуднення.

Складання меню також залежатиме від наявності патологічних станів – захворювань підшлункової, шлунку, алергії тощо.

Фото: FatCamera/GettyImages

Зрештою, лікар має спостерігати за пухнастим пацієнтом у процесі лікування, схуднення чи навпаки набору ваги.

Важливо міняти раціон тварини поступово, щоб уникнути розладів травлення.

Якщо ж ви помітили блювоту, діарею або інші ознаки розладу – обов’язково звертайтеся до ветеринара.

Бажаємо здоров’я вам та вашим котам!