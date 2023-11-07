На які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці: статистика від омбудсмена

Протягом 10 місяців 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 3240 звернень щодо порушення мовного законодавства. Майже половина з них (1614) стосується сфери обслуговування.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Найбільше звернень надійшло щодо Києва (1167), Харківської (473), Одеської (416), Дніпропетровської (265), Київської (134), Запорізької (54), Миколаївської (48), Львівської (48) та Полтавської (47) областей.

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Статистика порушень мовного закону протягом 10 місяців 2023 року. Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів – 882;

порушень під час обслуговування – 536;

зовнішньої реклами та вивісок – 480.

працівників закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти – 296;

надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 196;

органів влади – 151;

медіа – 144;

сфери охорони здоров’я – 137;

сфери культури – 97;

установ комунальної та державної власності – 56.

Ще 265 звернень стосувалися інших сфер суспільного життя.

За словами Тараса Креміня, на порушників наклали санкції, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен повідомляв, що близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.