Близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії – омбудсмен

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 жовтня 2023

Станом на жовтень 2023 року близько 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ не мають української версії. 

Про це свідчать результати дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах", повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Йдеться про 35 загальнонаціональних та 60 регіональних медіа. 

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Відсутність українськомовної версії онлайн-видання є порушенням мовного закону, каже Кремінь. 

Фото: EMS-FORSTER-PRODUCTIONS/Getty Images

Під час дослідження сайтів українських медіа проаналізували 1924 ресурси – 566 загальнонаціональних та 1358 регіональних порталів.

На них українськомовна версія сайту завантажується за замовчуванням у 81% загальнонаціональних медіа та 85% регіональних ЗМІ. 

У решті випадків відкривається російська версія або змішана вебсторінка із сумішшю української та російською мов.

"Позитивна динаміка відчувається як на національному, так і на регіональному рівнях. У регіонах, де ми бачимо системні порушення, у нас і досі немає затверджених регіональних мовних програм, зокрема, я говорю про Харків та Одесу", – зазначив Тарас Кремінь.

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Раніше ми повідомляли, що 45% українців вважають, що найбільше в Україні дискримінують за ознакою мови.

Також ми розповідали, що у 2022 році в Україні зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою у повсякденному житті. 

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