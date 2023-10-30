Близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії – омбудсмен

Станом на жовтень 2023 року близько 5% сайтів національних та регіональних ЗМІ не мають української версії.

Про це свідчать результати дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах", повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Йдеться про 35 загальнонаціональних та 60 регіональних медіа.

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Відсутність українськомовної версії онлайн-видання є порушенням мовного закону, каже Кремінь.

Під час дослідження сайтів українських медіа проаналізували 1924 ресурси – 566 загальнонаціональних та 1358 регіональних порталів.

На них українськомовна версія сайту завантажується за замовчуванням у 81% загальнонаціональних медіа та 85% регіональних ЗМІ.

У решті випадків відкривається російська версія або змішана вебсторінка із сумішшю української та російською мов.

"Позитивна динаміка відчувається як на національному, так і на регіональному рівнях. У регіонах, де ми бачимо системні порушення, у нас і досі немає затверджених регіональних мовних програм, зокрема, я говорю про Харків та Одесу", – зазначив Тарас Кремінь.

Раніше ми повідомляли, що 45% українців вважають, що найбільше в Україні дискримінують за ознакою мови.

Також ми розповідали, що у 2022 році в Україні зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою у повсякденному житті.