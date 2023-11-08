"Не хочемо ховати, бо ми його не знаємо": на Житомирщині матері привезли тіло іншого загиблого бійця

5 листопада в село Дриглів Житомирської області для поховання привезли загиблого військового Романа Богодвида. Однак, коли рідні відкрили труну, то побачили там тіло іншого бійця.

Роман боронив Україну 11 днів, розповіла мати загиблого воїна журналістам "Суспільного".

За словами жінки, син був стрільцем-санітаром 2-го механізованого відділення 3- го механізованого взводу 7-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону.

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На передовій чоловік вивозив поранених бійців із поля бою.

Мати загиблого військового Романа Боговида. Усі фото: Суспільне

"Четвертого вересня синові вручили повістку й вже шостого вересня його забрали у Чернігів. Там він був два тижні. Потім зателефонував і сказав, що його підрозділ відправляють на позицію, і його не буде на зв’язку декілька днів", – каже мама воїна Романа Богодвида.

Жінка показує сповіщення, де написано, що її син Роман Богодвид загинув 28 жовтня 2023 року через влучання російської ракети поблизу Богданівки Бахмутського району.

5 листопада тіло захисника мали привезти у село для поховання. Однак рідні не впізнали родича.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка – чорна. І нігті у мого сина були інші – круглі. Ми повезли труну назад у морг й там ще раз намагалися упізнати Романа. У мого сина було волосся на грудях, а у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", – каже жінка.

За словами дружини Романа, Лілії Месникович, коли привезли труну, першим зайшов подивитися його брат.

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Дружина Романа – Лілія Месникович

"Коли брат вийшов із хати, то сказав, що загиблий у труні не схожий на Романа. Потім зайшла я і побачила, що це не Роман. Ми були шоковані", – каже Лілія.

Жінці віддали особисті речі загиблого чоловіка, який лежав у труні, але вона їх передала в поліцію.

"Віддали компас побитий, закривавлений, ланцюжок, обручку. Я подивилася на них біля моргу і сказала, що це речі не мого чоловіка. Мені сказали, що обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Сумніву не має: у труні не мій чоловік", – додала Лілія.

Як розповіла сестра Романа, Аліна Васін, коли вони заявили про те, що в труні тіло незнайомого їм чоловіка, їх почали запевняти, що на поховання привезли саме загиблого Романа Богодвида.

Як доказ того, що в труні інший чоловік, вона показувала фото брата, яке знімала за 14 днів до його загибелі.

Аліна Васін, сестра загиблого захисника України

"У нас із Романом два роки різниці, як я можу його не впізнати? Коли йому було 14 років, його покусала собака, і у нього є шрам на обличчі. На чоловікові в труні шрамів немає.

Співробітникам служби, яка привезла труну я показувала фото й казала, що це не він. Вони доводили, що то мій брат й нервували, що ми не хочемо хоронити загиблого. А кого хоронити? Як ми маємо підійти й попрощатися? З ким, якщо ми навіть не знаємо цю людину?", – сказала Аліна.

За словами комісара Житомирського Територіального центру комплектації та соціальної підтримки Олега Клока, коли загиблого бійця привезли, вони не відкривали труну, а бачили лише медичне свідоцтво про смерть.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського обласного ТЦК та СП Олександр Рець розповів, що помилка відбулася через людський фактор.

У такому випадку, тіло повертається до моргу для зберігання, каже Олександр.

Рідні мають написати заяву в поліцію для відкриття кримінального провадження за фактом зникнення людини. У рамках кримінального провадження мають провести експертизу ДНК.