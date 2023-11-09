У Ватикані заявили, що трансгендери можуть хреститися та бути хрещеними батьками

Трансгендери можуть хреститися та бути хрещеними батьками при римо-католицькому хрещенні, а ще – свідками під час релігійних вінчань.

Про це заявили у Ватикані, повідомляє Reuters.

У спеціальному департаменті Ватикану оприлюднили шість відповідей на запитання щодо ЛГБТ-представників та їхньої участі в таїнствах хрещення та одруження.

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Таким чином Папа Римський намагався зробити Церкву більш привітною для ЛГБТ-спільноти, не змінюючи вчення Церкви. Зокрема, він заявив, що потяг до одностатевих осіб не є гріхом, але одностатеві стосунки – це гріх.

У відповідь на запитання про те, чи можна охрестити трансгендерних людей, доктринальний офіс сказав, що вони можуть бути охрещеними за певних умов і доки "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян".

Також трансгендери можуть бути хрещеними батьками під час хрещення на розсуд місцевого священика, а також свідками під час церковного вінчання, але місцевий священнослужитель повинен проявляти "пастирську розсудливість" у своєму рішенні.

При цьому зазначається, що трансгендерні люди мають "вести життя, яке відповідає вірі"

"Це важливий крок вперед у Церкві, яка розглядає трансгендерних людей не лише як людей (у Церкві, де деякі кажуть, що вони насправді не існують), а й як католиків", – написав у "Х" (Twitter) отець Джеймс Мартін, видатний священик-єзуїт і прихильник прав ЛГБТ.

Римо-католики також дали згоду на те, щоб особа, яка перебуває в одностатевих стосунках, могла бути свідком на католицькому вінчанні. Вони послались на чинне церковне канонічне законодавство, яке не містить жодних заборон на це.

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Однак чіткої відповіді щодо того, чи може одностатева пара, яка усиновила дитину або отримала її від сурогатної матері, охрестити цю дитину за католицькою церемонією, не озвучили.