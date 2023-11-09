У Ватикані заявили, що трансгендери можуть хреститися та бути хрещеними батьками

Трансгендери можуть хреститися та бути хрещеними батьками при римо-католицькому хрещенні, а ще – свідками під час релігійних вінчань.
Про це заявили у Ватикані, повідомляє Reuters.
У спеціальному департаменті Ватикану оприлюднили шість відповідей на запитання щодо ЛГБТ-представників та їхньої участі в таїнствах хрещення та одруження.
Таким чином Папа Римський намагався зробити Церкву більш привітною для ЛГБТ-спільноти, не змінюючи вчення Церкви. Зокрема, він заявив, що потяг до одностатевих осіб не є гріхом, але одностатеві стосунки – це гріх.
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У відповідь на запитання про те, чи можна охрестити трансгендерних людей, доктринальний офіс сказав, що вони можуть бути охрещеними за певних умов і доки "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян".
Також трансгендери можуть бути хрещеними батьками під час хрещення на розсуд місцевого священика, а також свідками під час церковного вінчання, але місцевий священнослужитель повинен проявляти "пастирську розсудливість" у своєму рішенні.
При цьому зазначається, що трансгендерні люди мають "вести життя, яке відповідає вірі"
"Це важливий крок вперед у Церкві, яка розглядає трансгендерних людей не лише як людей (у Церкві, де деякі кажуть, що вони насправді не існують), а й як католиків", – написав у "Х" (Twitter) отець Джеймс Мартін, видатний священик-єзуїт і прихильник прав ЛГБТ.
Римо-католики також дали згоду на те, щоб особа, яка перебуває в одностатевих стосунках, могла бути свідком на католицькому вінчанні. Вони послались на чинне церковне канонічне законодавство, яке не містить жодних заборон на це.
Однак чіткої відповіді щодо того, чи може одностатева пара, яка усиновила дитину або отримала її від сурогатної матері, охрестити цю дитину за католицькою церемонією, не озвучили.
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