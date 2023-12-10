Новоутворений вулканічний острів поблизу Японії продовжує рости. ФОТО, ВІДЕО

Острів Ніідзіма, утворений вулканічною пожежею в Тихому океані біля берегів Японії в кінці жовтня 2023 року, продовжує підніматися над рівнем моря.

Про це свідчать знімки, які зробив супутник Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA), пише Space.com. Постійне зростання острова означає, що підводна вулканічна активність, яка його породила, все ще триває.

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Острів Ніідзіма досі продовжує бути активним. 27 листопада берегова охорона Японії опублікувала кадри, на яких видно, як його потрясає нове виверження вулкана.

На відео з тліючого острова спочатку здіймаються біла пара й дим, а потім у нижньому лівому краю відбувається потужний вибух. Після цього можна побачити, як шматки почорнілої вулканічної породи в пелені диму падають назад на Ніїдзіму. При цьому острів стрясається серією менших вибухів.

Острів утворився 30 жовтня між 12:20 і 12:35 за місцевим часом за 750 миль (1200 кілометрів) на південь від Токіо. Це сталося, коли блискуча гаряча магма впала в океан і вибухнула, утворивши шматки скелі, повідомляє Токійський університет.

За даними Японського метеорологічного агентства, виверження почалося 21 жовтня 2023 року.

"Місце цього виверження майже те ж, що й було в 2022 році. Це вказує на відновлення активності магми на Іводзімі", – пишуть дослідники Токійського університету.

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Фото: ESA/USGS

За словами експерта відділу вулканічних досліджень Японського метеорологічного агентства Юджі Усуї, те, чи існуватиме острів Ніідзіма, залежатиме від типу каменю, з якого він утворився.

Якщо в його складі переважно затверділа лава, то Ніідзіма встоїть. Однак якщо це легка, слабко зв’язана порода, вона може розсіятися назад у Тихий океан.

"Ми просто повинні спостерігати за розвитком, але маємо розуміти, що острів може довго не проіснувати", – сказав Усуї.

Острів Ніідзіма розташований над ланцюгом підводних вулканів, які називають "Вогняним кільцем". Він має форму під підкови завдовжки 40 тисяч кілометрів і тягнеться від південного краю Південної Америки до узбережжя Північної Америки, а звідти через Берингову протоку до Японії та вниз до Нової Зеландії.

За даними дослідників Університету Токіо, місце розташування нового острова протягом багатьох років було осередком підводних вивержень пари та лави, а це означає, що в цьому регіоні розташована одна з найшвидше зростаючих вулканів-кальдер у світі.

Нагадаємо, в Індонезії під час виверження вулкана загинули 11 альпіністів, ще 12 зникли безвісти.