Новоутворений вулканічний острів поблизу Японії продовжує рости. ФОТО, ВІДЕО

Острів Ніідзіма, утворений вулканічною пожежею в Тихому океані біля берегів Японії в кінці жовтня 2023 року, продовжує підніматися над рівнем моря.
Про це свідчать знімки, які зробив супутник Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA), пише Space.com. Постійне зростання острова означає, що підводна вулканічна активність, яка його породила, все ще триває.
Острів Ніідзіма досі продовжує бути активним. 27 листопада берегова охорона Японії опублікувала кадри, на яких видно, як його потрясає нове виверження вулкана.
#海上保安庁 は、11月23日(木)に #無操縦者航空機 (シーガーディアン) により #硫黄島 の火山観測を実施しました。— 海上保安庁 (@JCG_koho) November 27, 2023
観測の結果、硫黄島南岸の翁浜(おきなはま)沖の新島で噴火活動を認めました。
海域火山データベース：https://t.co/TVKMszBbZJ
硫黄島翁浜沖の新島の噴火の様子(可視)はこちら↓ pic.twitter.com/gE5R3PCGBD
На відео з тліючого острова спочатку здіймаються біла пара й дим, а потім у нижньому лівому краю відбувається потужний вибух. Після цього можна побачити, як шматки почорнілої вулканічної породи в пелені диму падають назад на Ніїдзіму. При цьому острів стрясається серією менших вибухів.
Острів утворився 30 жовтня між 12:20 і 12:35 за місцевим часом за 750 миль (1200 кілометрів) на південь від Токіо. Це сталося, коли блискуча гаряча магма впала в океан і вибухнула, утворивши шматки скелі, повідомляє Токійський університет.
За даними Японського метеорологічного агентства, виверження почалося 21 жовтня 2023 року.
"Місце цього виверження майже те ж, що й було в 2022 році. Це вказує на відновлення активності магми на Іводзімі", – пишуть дослідники Токійського університету.
|Фото: ESA/USGS
За словами експерта відділу вулканічних досліджень Японського метеорологічного агентства Юджі Усуї, те, чи існуватиме острів Ніідзіма, залежатиме від типу каменю, з якого він утворився.
Якщо в його складі переважно затверділа лава, то Ніідзіма встоїть. Однак якщо це легка, слабко зв’язана порода, вона може розсіятися назад у Тихий океан.
"Ми просто повинні спостерігати за розвитком, але маємо розуміти, що острів може довго не проіснувати", – сказав Усуї.
Острів Ніідзіма розташований над ланцюгом підводних вулканів, які називають "Вогняним кільцем". Він має форму під підкови завдовжки 40 тисяч кілометрів і тягнеться від південного краю Південної Америки до узбережжя Північної Америки, а звідти через Берингову протоку до Японії та вниз до Нової Зеландії.
За даними дослідників Університету Токіо, місце розташування нового острова протягом багатьох років було осередком підводних вивержень пари та лави, а це означає, що в цьому регіоні розташована одна з найшвидше зростаючих вулканів-кальдер у світі.
Нагадаємо, в Індонезії під час виверження вулкана загинули 11 альпіністів, ще 12 зникли безвісти.
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