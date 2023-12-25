Найстаріша ялинка і різдвяні прикраси в бороді: 7 святкових рекордів Гіннеса

Ви знали, що найстарішій різдвяній ялинці більше років, ніж Ейфелевій вежі? Це дійсно так.

"УП. Життя" вирішила більше дізнатись про різноманітні ялинки та зимові рекорди, які вражали світ!

Ось кілька святкових досягнень, які реєструвала Книга рекордів Гіннеса.

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Найстаріша різдвяна ялинка

Найстаріша різдвяна ялинка, занесена до Книги рекордів Гіннеса, стоїть у Великій Британії.

Їй уже 137 років!

Фото: Daily Mail

30-сантиметрову штучну ялинку у вишуканому горщику придбали в магазині Woolworths ще у 1886 році, у вікторіанську епоху.

Для порівняння, Ейфелеву вежу почали будувати у 1887 році, а вперше відкрили для відвідувачів – у 1889-му.

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Коли ялинку купила жінка на ім’я Лу, декоративне дерево коштувало шість пенсів.

Потім ялинку отримала її правнучка Джанет Паркер. Коли Джанет померла у 2008 році, дерево "успадкував" її син Пол.

На антикварному горщику зображені херувими, Діва Марія з Ісусом, а сама ялинка досі "носить" прикраси та тішить уже кілька поколінь сім’ї Паркерів.

Найбільше різдвяних кульок у бороді

Фото: Guinness World Records

Американець Джоел Штрассер уже не вперше дивує мережу креативними ідеями щодо того, що можна помістити в бороду.

2 грудня 2022 року Джоел встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши туди 710 різдвяних кульок!

Джоел є серійним рекордсменом і вже здобув кілька титулів Книги рекордів Гіннеса.

Він засовував у бороду різні предмети, зокрема палички для їжі, ключки для гольфу та паперові соломинки.

Найбільша ялинка на воді

Фото: Connect Brazil

Найбільша "плавуча" різдвяна ялинка розташована в бразильському Ріо-де-Жанейро. У 2007 році ялинка отримала сертифікат від Книги рекордів Гіннеса.

Вона стала важливою світовою визначною пам'яткою з 1996 року, коли її вперше встановили. Її висота становить 53 метри, а вага – 350 тонн.

Щороку на дереві запалюють близько 2,5 мільйонів лампочок, а у небо запускають феєрверки.

Ялинка спирається на 11 поплавків, які утворюють основу для її підтримки.

Різдвяна ялинка з найбільшою кількістю вогників

Джерело: cooljapan-videos

Найбільшу кількість вогнів на штучній ялинці (612 тисяч) розмістила японська філія студії Universal Studios в Осаці 8 листопада 2022 року.

Universal Studios Japan щороку б’є власний рекорд за кількістю вогнів на штучній ялинці з 2011 року.

Раніше рекорд належав німецькій різдвяній ялинці в Кельнському соборі, яка у 2006 році світилася 150 тисячами лампочок.

Найдовший ланцюжок саней

Фото: Guinness World Records

Світовий рекорд на найдовший ланцюг саней встановили на гірськолижному курорті Wildkogel Arena Neukirchen в Австрії у 2017 році.

Захід організував туристичний офіс Брамберга та гірська залізниця Вільдкогель. Для встановлення рекорду потрібно було 50 саней, але учасники ланцюжка побили цей показник, зібравши 508 саней.

Ланцюг довжиною 750 метрів очолила австрійська дворазова чемпіонка світу з санного спорту Леа Гайгер.

Завдання полягало в тому, щоб учасники разом спускалися довгим засніженим схилом, не розриваючи "ланцюжок".

Спроба була успішною, і Книга рекордів Гіннеса зареєструвала рекорд.

Ялинка з найдорожчим декором

Фото: Guinness World Records

Різдвяна ялинка з найдорожчим декором була встановлена у готелі Emirates Palace в Абу-Дабі (ОАЕ) у 2010 році.

Вона коштувала 41 329 531 дирхам (понад 11 мільйонів доларів США). Ялинку висотою 13,1 м прикрасили 181 ювелірним виробом.

Найбільша кількість людей, які одночасно загортали подарунки

Фото: Guinness World Records

Організація "Друзі Портсмута" з американського штату Огайо щороку проводить фестиваль WinterFest.

За допомогою компанії Hallmark на одному з таких фестивалів сотні людей одночасно упакували різдвяні подарунки.

У 2019 році "Друзі Портсмута" встановили рекорд за кількістю людей, які одночасно загортали подарунки. Їх було аж 1 482!

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як прикрасити дім до зимових свят без шкоди для довкілля.