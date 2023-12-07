У Великій Британії археологи-аматори знайшли залишки втраченого палацу Тюдорів. ФОТО

Група археологів-любителів в одному з сіл британського графства Нортгемптоншир знайшла залишки палацу Тюдорів Коллівестон – це будинок матері Генріха VII, леді Маргарет Бофорт.

Як повідомляє The Guardian, пошуки проводила команда Коллівестонського товариства збереження історії Chaps.

Палац був відомий у XV столітті, там відбулася низка історичних подій. Зокрема, в 1503 році в палаці відбулися передвесільні торжества Маргарити Тюдор і короля Шотландії Якова IV, а 16 і 17 жовтня 1541 року Генріх VIII перебував там при дворі. До середини XVII століття палац занепав.

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Дослідники склали план пошуку палацу ще в березні 2018 року. Вони використовували "місцеві перекази та чутки", щоб уточнити місце розкопок.

Фото: Коллівестонське товариство збереження історії

Chaps налічує понад 80 членів: це і підлітки, і люди у зрілому віці (70-80 років).

"Багато з нас виросли в селах, тож чули про цей втрачений палац і думали про те, міф він чи реальність. Тож ми просто хотіли його знайти", – сказав Кріс Клоуз, голова Коллівестонського товариства збереження історії.

Але оскільки Chaps – група аматорів, у них не було ні грошей, ні експертних знань, ні планів, що допомогли б знайти залишки палацу.

"До цього нас привели наївність і важка праця", – кажуть учасники товариства.

У 1980-х і 1990-х роках було зроблено кілька спроб знайти палац, але без переваг сучасних технологій жодна з них не була успішною.

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Місце розкопок виявили за допомогою геофізичних досліджень і використання георадару

Тепер же археологи аматори провели геофізичні дослідження, користуючись георадаром. Це допомогло уточнити, де розташовані стіни палацу. Потім вони отримали дозвіл від власників будинків на розкопки в садах.

Історики з Університету Йорка допомогли ідентифікувати палац за знайденими камʼяними ліпнинами, а також приєдналися до розкопок, щоб розкрити будівлю та зберегти її на майбутнє.

Нагадаємо, у лісах Польщі знайшли п'ять рідкісних сокир, яким може бути 3 тисячі років.