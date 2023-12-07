У Всесвіті існує понад 135 типів сніжинок, але однакових не буває – Гідрометцентр

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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7 грудня 2023

Двох по-справжньому однакових сніжинок не існує не лише на Землі, але й у Всесвіті. Ймовірність, що дві сніжинки зазнають однакових умов аж до мікроскопічного рівня, є дуже низькою.

В Українському гідрометеорологічному центрі розповідають, що існує понад 135 типів сніжинок. Найбільша з них мала розмір 3,5 сантиметра, тоді як більшість ледве досягає 5 міліметрів.

"Насправді сніжинки абсолютно прозорі, адже утворюються з чистого льоду. Проте ми бачимо їх білими – це пов'язано з віддзеркаленням усього спектру світла на малих гранях сніжного кристалу", – зазначають у Гідрометцентрі.

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Там пояснюють, що основну форму кристала льоду визначають температура, при якій він утворюється, і вологість повітря (меншою мірою). 

 Фото: Kesu01/Depositphotos

"Довгі голчасті кристали формуються при температурі -5℃, а дуже плоскі пластинчасті – при -15℃. Після народження кожна сніжинка проживає власне життя і набуває форми, яку інша ніколи не повторить", – кажуть синоптики.

Усі сніжинки прагнуть мати симетричну форму сніжинок-дендритів, однак їхня крихка структура легко ламається, утворюючи нову форму.

"Тому абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, починаючи від мереживного візерунка і закінчуючи унікальністю кожної льодяної голки", – резюмують в Гідрометцентрі.

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